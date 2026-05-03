इस कंपनी का 'एकछत्र राज'! 42% मार्केट शेयर पर किया कब्जा, अप्रैल में बेचीं 1.91 लाख गाड़ियां

May 03, 2026 01:11 pm IST

मारुति सुजुकी ने नए वित्त वर्ष 27 की शुरुआत जोरदार धमाके के साथ की है। कंपनी ने अप्रैल में बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथ ही मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ाकर 42 पर्सेंट पर पहुंचा दिया है।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने नए वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत जोरदार धमाके के साथ की है। कंपनी ने अप्रैल के महीने में न केवल बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ाकर 42 पर्सेंट पर पहुंचा दिया है। पिछले साल यह आंकड़ा 39 पर्सेंट था। यानी महज एक महीने में मारुति ने करीब 3 पर्सेंट की बढ़त हासिल की है। मारुति के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उसने पिछले साल दिसंबर के अपने सबसे ऊंचे बिक्री के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अप्रैल में बिकीं रिकॉर्ड गाड़ियां आंकड़ों पर नजर डालें तो मारुति सुजुकी ने इस साल अप्रैल में घरेलू मार्केट में कुल 1,91,122 गाड़ियां बेची हैं। इससे पहले कंपनी ने दिसंबर 2025 में 1,82,165 यूनिट्स की सबसे ज्यादा बिक्री की थी। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी के मार्केट शेयर में आई इस उछाल में पैसेंजर कारों का बड़ा हाथ रहा है। हालांकि, एसयूवी (SUV) सेगमेंट ने भी इसमें जान फूंक दी है।

एसयूवी सेगमेंट में मारी बाजी पार्थो बनर्जी ने बताया कि अप्रैल के महीने में मारुति की एसयूवी की मांग सातवें आसमान पर रही। कंपनी ने इस दौरान रिकॉर्ड 55,065 एसयूवी बेची हैं। अगर पिछले साल के अप्रैल से इसकी तुलना करें, तो इसमें 141.6 पर्सेंट की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। बनर्जी का कहना है कि अब मारुति एसयूवी सेगमेंट में भी नंबर-1 की पोजीशन के बेहद करीब पहुंच गई है। यह दिखाता है कि लोग अब मारुति की बड़ी गाड़ियों पर भी उतना ही भरोसा जता रहे हैं जितना छोटी कारों पर।

छोटी कारों की भी रही धूम भले ही लोग अब एसयूवी की तरफ भाग रहे हों, लेकिन मारुति की छोटी और किफायती कारों का जलवा आज भी बरकरार है। ऑल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर जैसे मॉडलों की बिक्री में भी इस दौरान 74.4 पर्सेंट का इजाफा देखा गया है। वहीं, पैसेंजर कार सेगमेंट की बात करें तो इस साल अप्रैल में 96,725 यूनिट्स बिकीं। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा महज 68,244 यूनिट्स था।