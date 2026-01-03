भारत की इकलौती कार कंपनी, जिसने देश-विदेश तक बेची सबसे ज्यादा गाड़ियां; साल में 22.55 लाख का प्रोडक्शन कर रचा इतिहास

संक्षेप: मारुति सुजुकी ने 22.55 लाख यूनिट्स का कार प्रोडक्शन कर एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी की मजबूत बिक्री इस बात का सबूत है कि कंपनी भारतीय ऑटो बाजार की रीढ़ बनी हुई है। मारुति का यह लगातार दूसरा साल है, जब इसका सालाना उत्पादन 20 लाख यूनिट के पार है।

Jan 03, 2026 10:23 am IST

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने साल 2025 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में 22.55 लाख से ज्यादा वाहनों का उत्पादन किया, जो अब तक का उसका सबसे ज्यादा सालाना प्रोडक्शन है। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है, जब मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का सालाना उत्पादन 20 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गया है।

घरेलू बाजार से लेकर एक्सपोर्ट तक मजबूत पकड़

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन में घरेलू बिक्री, एक्सपोर्ट और OEM सप्लाई के लिए बनाए गए वाहन शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, यह उपलब्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ग्राहकों की मांग को सही तरीके से पूरा करने की उसकी मजबूत रणनीति को दर्शाती है।

2025 के टॉप-5 प्रोडक्शन मॉडल

साल 2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के जिन मॉडलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, उनमें फ्रोंक्स (Fronx), बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift), डिजायर (Dzire) और अर्टिगा (Ertiga) शामिल है। ये सभी मॉडल भारतीय ग्राहकों के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी काफी लोकप्रिय रहे।

कंपनी के CEO ने क्या कहा? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमारे कर्मचारियों की मेहनत और सप्लायर पार्टनर्स के साथ मजबूत तालमेल का नतीजा है।

उन्होंने आगे कहा कि उच्च स्तर की लोकलाइजेशन ने कंपनी को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद की है, वो भी विश्वस्तरीय गुणवत्ता बनाए रखते हुए। इससे भारत के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी साफ झलकती है।

‘मेक-इन-इंडिया’ को मिल रहा है बढ़ावा

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने दोहराया कि वह भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल के अनुरूप अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को और मजबूत करने और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी आने वाले समय में भारत को एक मजबूत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम करती रहेगी।

2025 में बिक्री भी रही रिकॉर्ड स्तर पर