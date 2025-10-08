Maruti Suzuki Inaugurates 5000th Arena Service Outlet and Totaling 5640 Touchpoints in India, check all details इस कार कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड! देश में ग्राहकों के लिए खोले 5,000 सर्विस आउटलेट और 5,640 टचपॉइंट, Auto Hindi News - Hindustan
इस कार कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड! देश में ग्राहकों के लिए खोले 5,000 सर्विस आउटलेट और 5,640 टचपॉइंट

मारुति सुजुकी ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। भारत में कंपनी ने 5,000वां एरिना (Arena) सर्विस आउटलेट शुरू किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब पूरे देश में मारुति के 5,640 टचपॉइंट्स हो गए हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 10:58 PM
भारत की सबसे भरोसेमंद कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कंपनी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर (Coimbatore) में अपना 5,000वां एरिना (Arena) सर्विस टचपॉइंट शुरू किया है। इसके साथ ही मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का सर्विस नेटवर्क अब 5,640 टचपॉइंट तक पहुंच गया है, जो देश के 2,818 शहरों को कवर करता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति का बढ़ता सर्विस नेटवर्क

कंपनी का मकसद है कि हर ग्राहक को झंझट-मुक्त तरीके से सर्विस मिले। नए टचपॉइंट के साथ मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। FY 2024-25 के बिक्री की बात करें तो एरिना (Arena) और नेक्सा (NEXA) चैनल के तहत 460 नए सर्विस पॉइंट जोड़े गए।

कंपनी ने 2.7 करोड़ (27 million) वाहनों की सर्विस की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। FY 2025-26 में कंपनी का लक्ष्य और 500 नए सर्विस वर्कशॉप्स जोड़ने का है। कंपनी ने सालाना 3 करोड़ (30 million) वाहनों की सर्विस कैपेसिटी का लक्ष्य बनाया है।

ये भी पढ़ें:बजट का रखिए इंतजाम! दिसंबर में लॉन्च हो सकती है मारुति सुजुकी e-Vitara

5,000वें सर्विस टचपॉइंट में क्या खास?

कोयंबटूर में खुला यह नया मारुति सुजुकी एरिना (Maruti Suzuki Arena) वर्कशॉप पूरी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका एरिया 3,200 वर्ग मीटर है। इसमें 4 सर्विस बे, 4 बॉडी रिपेयर बे, एडवांस्ड टूल्स और मॉडर्न इक्विपमेंट दिए गए हैं। इसमें ट्रेंड टेक्नीशियन और क्विक-सर्विस सिस्टम मिल गया है। यह वर्कशॉप इस तरह से डिजाइन की गई है कि ग्राहक को फास्ट, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट सर्विस मिल सके।

Auto News Hindi Maruti Suzuki

