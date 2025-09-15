maruti suzuki ignis variant wise gst 2-0 reforms benefits up to rs 69000 मारुति की इस हैचबैक पर GST कट के बाद सीधे ₹69000 बच रहे, 20 km है माइलेज; जानिए वैरिएंट वाइज कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का फायदा अब अपनी प्रीमियम हैचबैक इग्निस (Ignis) पर भी ग्राहकों को दे दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में कटौती की है जिसके चलते अब इस कार पर खरीदारों को 69,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:15 PM
Maruti Suzuki Ignisarrow

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का फायदा अब अपनी प्रीमियम हैचबैक इग्निस (Ignis) पर भी ग्राहकों को दे दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में कटौती की है जिसके चलते अब इस कार पर खरीदारों को 69,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा। मारुति इग्निस हमेशा से अपने यूनीक डिजाइन, कॉम्पैक्ट साइज और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। जीएसटी कट के बाद इस हैचबैक की डिमांड में बढ़ने वाली है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज मारुति इग्निस पर मिल रहे जीएसटी कट के बार में विस्तार से।

मारुति इग्निस वैरिएंट्सजीएसटी कट रुपये में
Ignis Sigma 1.2L MT50,000
Ignis Delta 1.2L MT54,000
Ignis Zeta 1.2L MT59,000
Ignis Alpha 1.2L MT59,000
Ignis Delta 1.2L AMT64,000
Ignis Zeta 1.2L AMT65,000
Ignis Alpha 1.2L AMT69,000

धांसू हैं कार के फीचर्स

मारुति सुजुकी इग्निस अपने बोल्ड और यूनीक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, स्क्वायर व्हील आर्च, रूफ रेल्स और SUV-लुक वाला फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। अंदर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी हेडलैंप्स और पर्सनलाइजेशन के कई ऑप्शंस दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं।

20 किमी तक है माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो मारुति इग्निस में 1.2-लीटर K12 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 83bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि यह करीब 20.89 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी देती है। यही वजह है कि शहर की ट्रैफिक और हाईवे ड्राइविंग, दोनों के लिए यह कार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।

Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

