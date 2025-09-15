मारुति की इस हैचबैक पर GST कट के बाद सीधे ₹69000 बच रहे, 20 km है माइलेज; जानिए वैरिएंट वाइज कटौती

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का फायदा अब अपनी प्रीमियम हैचबैक इग्निस (Ignis) पर भी ग्राहकों को दे दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में कटौती की है जिसके चलते अब इस कार पर खरीदारों को 69,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का फायदा अब अपनी प्रीमियम हैचबैक इग्निस (Ignis) पर भी ग्राहकों को दे दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में कटौती की है जिसके चलते अब इस कार पर खरीदारों को 69,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा। मारुति इग्निस हमेशा से अपने यूनीक डिजाइन, कॉम्पैक्ट साइज और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। जीएसटी कट के बाद इस हैचबैक की डिमांड में बढ़ने वाली है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज मारुति इग्निस पर मिल रहे जीएसटी कट के बार में विस्तार से।

मारुति इग्निस वैरिएंट्स जीएसटी कट रुपये में Ignis Sigma 1.2L MT 50,000 Ignis Delta 1.2L MT 54,000 Ignis Zeta 1.2L MT 59,000 Ignis Alpha 1.2L MT 59,000 Ignis Delta 1.2L AMT 64,000 Ignis Zeta 1.2L AMT 65,000 Ignis Alpha 1.2L AMT 69,000

धांसू हैं कार के फीचर्स मारुति सुजुकी इग्निस अपने बोल्ड और यूनीक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, स्क्वायर व्हील आर्च, रूफ रेल्स और SUV-लुक वाला फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। अंदर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी हेडलैंप्स और पर्सनलाइजेशन के कई ऑप्शंस दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं।