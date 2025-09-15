मारुति की इस हैचबैक पर GST कट के बाद सीधे ₹69000 बच रहे, 20 km है माइलेज; जानिए वैरिएंट वाइज कटौती
मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का फायदा अब अपनी प्रीमियम हैचबैक इग्निस (Ignis) पर भी ग्राहकों को दे दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में कटौती की है जिसके चलते अब इस कार पर खरीदारों को 69,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।
|मारुति इग्निस वैरिएंट्स
|जीएसटी कट रुपये में
|Ignis Sigma 1.2L MT
|50,000
|Ignis Delta 1.2L MT
|54,000
|Ignis Zeta 1.2L MT
|59,000
|Ignis Alpha 1.2L MT
|59,000
|Ignis Delta 1.2L AMT
|64,000
|Ignis Zeta 1.2L AMT
|65,000
|Ignis Alpha 1.2L AMT
|69,000
धांसू हैं कार के फीचर्स
मारुति सुजुकी इग्निस अपने बोल्ड और यूनीक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, स्क्वायर व्हील आर्च, रूफ रेल्स और SUV-लुक वाला फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। अंदर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी हेडलैंप्स और पर्सनलाइजेशन के कई ऑप्शंस दिए गए हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं।
20 किमी तक है माइलेज
पावरट्रेन की बात करें तो मारुति इग्निस में 1.2-लीटर K12 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 83bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि यह करीब 20.89 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी देती है। यही वजह है कि शहर की ट्रैफिक और हाईवे ड्राइविंग, दोनों के लिए यह कार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।
