एक्सप्लेनर: इन 5 वजहों से बंद हुआ ₹5.35 लाख की इस मारुति कार का प्रोडक्शन, कंपनी के ही मॉडल पड़े भारी

इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.35 लाख से 7.55 लाख रुपए तक थीं। सस्ती कार होने के बाद भी इसका इंटीरियर काफी प्रीमिय था। अपने सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता था। वहीं, टाटा टिगोर को भी ये टक्कर देती थी। हालांकि, बिक्री के मामले में ये इन दोनों कारों से काफी पीछे थी।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए इग्निस का सफर खत्म हो गया है। ये कार कंपनी की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाती है। साथ ही, ये नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल कार भी है। हालांकि, सस्ती होने के बाद भी ये पिछले कई सालों से बेहतर सेल नहीं मिल रही थी। खासकर, नेक्सा डीलरशिप पर जिस तरह का रिस्पॉन्स दूसरी कारों को मिलता है उसके सामने ये काफी फीकी नजर आ रही थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, इग्निस को बंद करने के पीछे का कारण कंपनी द्वारा एक नई माइक्रो SUV को लाना माना जा रहा है। जो देश की पॉपुलर स्मॉल टाटा पंच SUV के साथ हुंडई एक्सटर SUV को भी टक्कर देगी।

वैसे, इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.35 लाख से 7.55 लाख रुपए तक थीं। सस्ती कार होने के बाद भी इसका इंटीरियर काफी प्रीमिय था। अपने सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता था। वहीं, टाटा टिगोर को भी ये टक्कर देती थी। हालांकि, बिक्री के मामले में ये इन दोनों कारों से काफी पीछे थी। हम यहां उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते इग्निस का सफर भारतीय बाजार में खत्म हो गया। वैसे, अभी ये कंपनी की ऑफिशियिल वेबसाइट पर लिस्टेड है। साथ ही, कंपनी इसकी बुकिंग भी ले रही है। उम्मीद है कि स्टॉक खत्म होने तक इसक सेल जारी रहेगी। हालांकि, कंपनी ने इसका नया प्रोडक्शन बंद कर दिया है।

1. लगातार कमजोर होती बिक्री

इग्निस की बिक्री के आंकड़े में पिछले कुछ महीने से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 6 महीने (अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के आंकड़ों पर डाली जाए तो इग्निस की बिक्री लगातार कम हो रही थी। जैसे, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,316 यूनिट बिकी थीं, जो मार्च 2026 में घटकर 1,250 यूनिट पर आ गई। नेक्सा शोरूम पर इग्निस से भी कम बिकने वाली कारों की लिस्ट में जिम्नी और इन्विक्टो हैं, लेकिन इनकी कीमतें इग्निस के दोनुना से ज्यादा हैं। चलिए एक बार नेक्सा शोरूम पर सबसे कम बिकने वाली तीन कारों को देखते हैं।

नेक्सा शोरूम की तीन सबसे कम बिकने वाली कार मॉडल अक्टूबर 25 नवंबर 25 दिसंबर 25 जनवरी 26 फरवरी 26 मार्च 26 इग्निस 2,645 2,316 1,910 1,902 1,848 1,250 जिम्नी 592 802 757 591 532 656 इन्विक्टो 301 410 514 197 143 191

2. सेगमेंट में पिछड़ जाना

इग्निस देश की प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काउंट होती है। इस छोटी कार का सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता है। हालांकि, बिक्री के आंकड़ो पर नजर डालें तो इन दोनों का बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये टाटा टियागो के सामने भी कमजोर नजर आती है। ग्रैंड i10 निओस की हर महीने औसतन 5000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। जबकि, टियागो का मंथली आंकड़ा 7000 यूनिट से ज्यादा है।

मारुति इग्निस का सेगमेंट में मुकाबला मॉडल अक्टूबर 25 नवंबर 25 दिसंबर 25 जनवरी 26 फरवरी 26 मार्च 26 इग्निस 2,645 2,316 1,910 1,902 1,848 1,250 ग्रैंड i10 निओस 5,426 4,559 4,010 7,710 5,589 5,032 टियागो 8,850 5,988 5,826 8,349 7,040 7,119

3. मारुति के ही कई ऑप्शन

इग्निस भले ही मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कारों में से एक हो, लेकिन इस कीमत के करीब कंपनी के पास कई दूसरे मॉडल भी हैं। जिनकी बिक्री इग्निस की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे, इग्निस की एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है। जबकि, मारुति की बेस्ट सेलिंग हैचबैक में शामिल वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.99 लाख है। यानी ये इग्निस से 35 हजार रुपए सस्ती है। दूसरी तरफ, स्विफ्ट की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपए है। यानी ये इग्निस से सिर्फ 44 हजार रुपए महंगी है। हालांकि, इग्निस की तुलना में इनकी बिक्री काफी ज्यादा है।

इग्निस की तुलना में मारुति के दूसरे ऑप्शन मॉडल अक्टूबर 25 नवंबर 25 दिसंबर 25 जनवरी 26 फरवरी 26 मार्च 26 इग्निस 2,645 2,316 1,910 1,902 1,848 1,250 स्विफ्ट 15,542 19,733 18,767 17,806 14,833 14,545 वैगनआर 18,970 14,619 14,575 15,118 14,885 17,025

4. नया अपडेट नहीं मिलना

मारुति सुजुकी ने बीते कुछ सालों में अपनी कई कारों को अपडेट किया है। इसमें एरिना डीलरशिप की सबसे सस्ती ऑल्टो K10 भी शामिल है। इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। वहीं, कंपनी के दूसरे मॉडल में भी इस सेफ्टी फीचर को स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है। जबकि, इग्निस में सिर्फ 2 एयरबैग भी मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। अब जब इग्निस का प्रोडक्शन बंद हो गया है, तब इसकी सेफ्टी में नए अपडेट मिलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। अब कंपनी का बड़ा फोकस इसके बचे हुए स्टॉक को जल्दी खत्म करने पर होगा।