डिस्कंटिन्यू हुई Maruti Suzuki की यह छोटी कार, ₹5.35 लाख थी शुरुआती कीमत, नई माइक्रो SUV होगी लॉन्च

Apr 15, 2026 07:46 pm IST

मारुति ने अपनी अफोर्डेबल हैचबैक इग्निस को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.35 रुपये (एक्स-शोरूम) थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसकी जगह एक नई माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

Maruti Suzuki Ignis को अब आप नहीं खरीद पाएंगे। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी इस पॉप्युलर और किफायती हैचबैक को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। इसकी कीमत 5.35 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी। इसे नेक्सा शोरूम से सेल किया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कथित तौर पर अपनी एक नई माइक्रो-SUV लाने की तैयारी कर रही है, जो टाटा पंच को टक्कर देगी।

बंद हुआ प्रोडक्शन



Cartoq ने अपने डीलर सोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी ने इग्निस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और यह कार अब डिस्कंटिन्यू हो गई है। डीलर्स अब इग्निस की बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि, मारुति सुजुकी ने अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है और इग्निस नेक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है।

2020 में मिला था फेसलिफ्ट इग्निस को पहली बार 2017 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। 2020 में इसका फेसलिफ्ट भी हुआ, जिससे इस टॉल-बॉय हैचबैक के डिजाइन में जबर्दस्त बदलाव आए थे। यह फेसलिफ्ट तीन मेन ट्रिम्स - डेल्टा, जेटा और अल्फा में उपलब्ध था। पहले उपलब्ध सिग्मा वेरिएंट को कंपनी ने पहली ही बंद कर दिया था।

कई शानदार फीचर्स से लैस थी इग्निस



इग्निस में कई शानदार फीचर्स मिलते थे। इसमें ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 7-इंच का 'स्मार्ट प्ले' टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, ORVM के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और हायर ट्रिम्स में पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल थे। एयरक्राफ्ट स्टाइल के 'टॉगल टाइप' स्विच इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी थी।

सेफ्टी फीचर्स और रिफाइन्ड इंजन



इग्निस में जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे - ABS, EBD, ISOFIX माउंट्स और एयरबैग्स भी मिलते थे। यह हैचबैक लाइटवेट 5th जेनरेशन के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। इसमें 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा था, जो 83 हॉर्सपावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन में 'ड्यूलजेट टेक्नोलॉजी' नहीं थी। इसमें दो ट्रांसमिशन ऑप्शन- 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक (जिसे सुजुकी एजीएस कहती है) ऑफर किए जाते थे।

जल्द आएगी B सेगमेंट की नई SUV



मारुति सुजुकी B-सेगमेंट की एसयूवी पर काम कर रही है। इसके इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। फिलहाल इसका कोडनेम Y43 है। प्रोडक्शन के लिए तैयार यह एसयूवी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। पंच की इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ है और मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी इसे तगड़ा कॉम्पेटिशन दे सकती है।