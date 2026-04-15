Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डिस्कंटिन्यू हुई Maruti Suzuki की यह छोटी कार, ₹5.35 लाख थी शुरुआती कीमत, नई माइक्रो SUV होगी लॉन्च

Apr 15, 2026 07:46 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति ने अपनी अफोर्डेबल हैचबैक इग्निस को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.35 रुपये (एक्स-शोरूम) थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसकी जगह एक नई माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

डिस्कंटिन्यू हुई Maruti Suzuki की यह छोटी कार, ₹5.35 लाख थी शुरुआती कीमत, नई माइक्रो SUV होगी लॉन्च
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Ignisarrow

Maruti Suzuki Ignis को अब आप नहीं खरीद पाएंगे। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी इस पॉप्युलर और किफायती हैचबैक को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। इसकी कीमत 5.35 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी। इसे नेक्सा शोरूम से सेल किया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कथित तौर पर अपनी एक नई माइक्रो-SUV लाने की तैयारी कर रही है, जो टाटा पंच को टक्कर देगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

बंद हुआ प्रोडक्शन

Cartoq ने अपने डीलर सोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी ने इग्निस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और यह कार अब डिस्कंटिन्यू हो गई है। डीलर्स अब इग्निस की बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि, मारुति सुजुकी ने अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है और इग्निस नेक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.55 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2020 में मिला था फेसलिफ्ट

इग्निस को पहली बार 2017 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। 2020 में इसका फेसलिफ्ट भी हुआ, जिससे इस टॉल-बॉय हैचबैक के डिजाइन में जबर्दस्त बदलाव आए थे। यह फेसलिफ्ट तीन मेन ट्रिम्स - डेल्टा, जेटा और अल्फा में उपलब्ध था। पहले उपलब्ध सिग्मा वेरिएंट को कंपनी ने पहली ही बंद कर दिया था।

ignis

कई शानदार फीचर्स से लैस थी इग्निस

इग्निस में कई शानदार फीचर्स मिलते थे। इसमें ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 7-इंच का 'स्मार्ट प्ले' टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, ORVM के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और हायर ट्रिम्स में पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल थे। एयरक्राफ्ट स्टाइल के 'टॉगल टाइप' स्विच इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी थी।

ये भी पढ़ें:लॉन्च होने वाली हैं ये पांच धाकड़ SUV, जबर्दस्त है लुक, फीचर्स में भी दमदार

सेफ्टी फीचर्स और रिफाइन्ड इंजन

इग्निस में जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे - ABS, EBD, ISOFIX माउंट्स और एयरबैग्स भी मिलते थे। यह हैचबैक लाइटवेट 5th जेनरेशन के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। इसमें 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा था, जो 83 हॉर्सपावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन में 'ड्यूलजेट टेक्नोलॉजी' नहीं थी। इसमें दो ट्रांसमिशन ऑप्शन- 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक (जिसे सुजुकी एजीएस कहती है) ऑफर किए जाते थे।

ये भी पढ़ें:Kia की चार नई SUV, लिस्ट में फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली सोरेंटो भी

जल्द आएगी B सेगमेंट की नई SUV

मारुति सुजुकी B-सेगमेंट की एसयूवी पर काम कर रही है। इसके इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। फिलहाल इसका कोडनेम Y43 है। प्रोडक्शन के लिए तैयार यह एसयूवी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। पंच की इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ है और मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी इसे तगड़ा कॉम्पेटिशन दे सकती है।

ये भी पढ़ें:आने वाली है बिल्कुल नई फॉर्च्यूनर, बस थोड़ा सा और इंतजार, मिलेंगे गजब के फीचर

(Main Image: Carlelo)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।