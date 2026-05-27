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टाटा नेक्सॉन का दबदबा कम करने की तैयारी, आ रहीं मारुति सुजुकी, होंडा और महिंद्रा की ये नई कॉम्पैक्ट SUV

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी, महिंद्रा और होंडा टाटा की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तीनों कंपिनां इंडियन मार्केट में अपनी नई एसयूवी लाने वाली है। ये सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी होंगी और इनकी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद टाटा नेक्सॉन से होगी।

टाटा नेक्सॉन का दबदबा कम करने की तैयारी, आ रहीं मारुति सुजुकी, होंडा और महिंद्रा की ये नई कॉम्पैक्ट SUV

टाटा नेक्सॉन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV है। हालांकि, अब नेक्सॉन की टेंशन बढ़ सकती है। ऑटो इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, महिंद्रा और होंडा अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इन सबकी टक्कर मार्केट में पहले से अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी टाटा नेक्सॉन से होगी। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी में ऐसा क्या कुछ ऑफर किया जा सकता है, जिससे टाटा नेक्सॉन की टेंशन बढ़ सकती है।

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Honda Sub Compact SUV

होंडा ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि वह भारत के लिए एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर एसयूवी डिवेलप कर रहा है। इसके 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। एसयूवी पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन्स के साथ फीचर-लोडेड केबिन और मॉडर्न डिजाइन ऑफर करेगी। इस एसयूवी की कीमत 9 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 16 लाख रुपये तक जा सकती है। फीचर्स की बात करें तो, इसमें एक बड़ी फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, 360-डिग्री कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वायरलेस चार्जर और लेवल 2 ADAS मिलने की उम्मीद है।

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Mahindra Vision X

पिछले साल महिंद्रा ने अपना नया NU_IQ प्लेटफॉर्म शोकेस किया और इस पर बेस्ड कई नए मॉडल्स के बारे में जानकारी दी। NU_IQ आर्किटेक्चर पर बेस्ड मॉडल्स में से एक नया नेक्सॉन का राइवल होगा। इसका कोडनेम Vision X है। महिंद्रा की विजन X कई प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी। इसमें कई पावरट्रेन ऑप्शन आएंगे।

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इसके कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। इनमें कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, नया 4-स्पोक स्टीयरिंग वील, बड़ा सेंटर कंसोल, स्पोर्टी सीट्स, ट्रिपल-टोन डैशबोर्ड के साथ और भी बहुत कुछ शामिल हैं। इसके अलावा यह मॉडल शानदार सेफ्टी भी ऑफर करेगा, जिसमें लेवल 2+ ADAS और कई दूसरे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। यह 2028 के मिड तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

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Maruti Brezza Facelift

मारुति पिछले कुछ समय से अपडेटेड ब्रेजा की टेस्टिंग कर रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि फेसलिफ्ट ब्रेजा की लॉन्च डेट ज्यादा दूर नहीं है। नई ब्रेजा अंडरबॉडी सीएनजी फिटमेंट के साथ आएगी। मारुति विक्टॉरिस की तरह, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होगा, जिससे बूट स्पेस बढ़ेगा। इसके साथ ही, उम्मीद है कि ब्रेजा में एक नया इंजन ऑप्शन भी मिलेगा। हालांकि, यह 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड या फ्रॉन्क्स का 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है। जीएसटी में बदलाव के कारण इसकी कीमत में भी कमी आएगी। इसके अलावा नई ब्रेजा ADAS, बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया इंटीरियर डिजाइन, पैनोरमिक सनरूफ भी ऑफर कर सकती है। यह मॉडल इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा।

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(Photo: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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