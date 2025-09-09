maruti suzuki has the highest retail car sales in august 2025 beating hyundai tata and mahindra इस कंपनी की कारों पर टूटे सबसे ज्यादा ग्राहक, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; हुंडई, टाटा, महिंद्रा फिर पीछे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki has the highest retail car sales in august 2025 beating hyundai tata and mahindra

इस कंपनी की कारों पर टूटे सबसे ज्यादा ग्राहक, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; हुंडई, टाटा, महिंद्रा फिर पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में सबसे ज्यादा कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:08 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में सबसे ज्यादा कार की बिक्री की। मारुति सुजुकी ने बीते महीने कुल 1,27,905 यूनिट कारों की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति की कार बिक्री में 0.62 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने दूसरे कंपनियों की कार बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही टाटा मोटर्स

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान 7.55 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,632 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 2.79 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 42,226 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स रही। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 3.96 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 38,286 यूनिट कार की बिक्री की।

बीते महीने घट गई किआ की बिक्री

दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रही। टोयोटा ने इस दौरान 5.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,954 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ रही। किआ ने इस दौरान 5.66 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 18,212 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा फॉक्सवैगन रही। स्कोडा फॉक्सवैगन ने इस दौरान 29.16 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,111 यूनिट कार की बिक्री की।

38% बढ़ गई एमजी की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर एमजी रही। एमजी ने इस दौरान 38.86 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,717 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा रही। होंडा इस दौरान 18.59 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,041 यूनिट कार के बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट रही। रेनॉल्ट ने इस दौरान 14.39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,593 यूनिट कार की बिक्री की।

बारहवें नंबर पर रही मर्सिडीज

बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर निसान रही। निसान ने इस दौरान 28.39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,440 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि बारहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मर्सिडीज रही। मर्सिडीज ने इस दौरान 1.66 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,305 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, तेरहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बीएमडब्ल्यू रही। बीएमडब्ल्यू ने इस दौरान 25.05 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,273 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही सिट्रोएन

बिक्री की इस लिस्ट में चौदहवें नंबर पर फोर्स रही। फोर्स ने इस दौरान 8.97 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 680 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि पंद्रहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में BYD रही। बीवायडी ने इस दौरान 98.24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 450 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सोलहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जगुआर लैंड रोवर रही। लैंड रोवर ने इस दौरान 14.51 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 442 यूनिट कार की बिक्री। वहीं, सत्रहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सिट्रोएन रही। सिट्रोएन ने इस दौरान 0.49 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 409 यूनिट कार की बिक्री की।

