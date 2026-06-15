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Maruti Suzuki Wagon R Bioflex की कीमत से उठा पर्दा, ZXi+ वेरिएंट से थोड़ी मंहगी, लेकिन अफोर्डेबल

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी ने वैगन R बायोफ्लेक्स की कीमत सामने आ गई है। यह ZXi+ वेरिएंट से थोड़ी महंगी है। वैगन R बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। इसमें ज्यादा इथेनॉल लेवल के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं।

Maruti Suzuki Wagon R Bioflex की कीमत से उठा पर्दा, ZXi+ वेरिएंट से थोड़ी मंहगी, लेकिन अफोर्डेबल
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मारुति सुजुकी ने अपनी Wagon R Bioflex की कीमत से पर्दा उठा दिया है। फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली यह वैगन R टॉप-स्पेक ZXi+ पेट्रोल-मैनुअल मॉडल पर बेस्ड है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत 7.24 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह ZXi+ MT वेरिएंट से 86 हजार रुपये महंगी है। वैगन R बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। इसमें ज्यादा इथेनॉल लेवल के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं। हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसमें अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के साथ नई फ्यूल लाइन, रीकैलिब्रेटेड ECU और इथेनॉल सेंसर दिए गए हैं। इन बदलावों की वजह से यह इंजन 85 पर्सेंट तक इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल यानी E85 तक के साथ आराम से चल सकता है।

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टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज का इंतजार

मारुति सुडुकी ने अभी वैगन R बायोफ्लेक्स पावरट्रेन की डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। वहीं, स्टैंडर्ड Wagon R ZXi+ की बात करें, तो यह 91hp की पावर और 114Nm का टॉर्क ऑफर करता है। यह 5-स्पीड MT के साथ 23.56kpl और 5-स्पीड AMT के साथ 24.43kpl का माइलेज देती है।

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एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टैंडर्ड वर्जन जैसा

वैगन R बायोफ्लेक्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले कोई बड़ा फर्क नहीं है। बाहर की तरफ दिखने वाले बदलावों में सिर्फ साइड प्रोफाइल पर 'Flex Fuel' स्टिकर्स और टेलगेट पर 'Bioflex' बैज शामिल हैं। हालांकि, इसका इंटीरियर वैसा ही है, जिसमें ब्लैक-एंड-बेज ड्यूल-टोन केबिन थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है। साथ ही यहां आपको मीडिया कंट्रोल बटन वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिलेगा।

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वायर्ड ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले

मारुति ने बताया है कि बायोफ्लेक्स वर्जन में वायर्ड ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह टॉप-स्पेक ZXi+ ट्रिम पर बेस्ड है और इसीलिए इसमें रियर वेंट्स के साथ मैनुअल AC, मैनुअली एडजस्टेबल इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM), 4 स्पीकर, फ्रंट फॉग लैंप और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।

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कमर्शियल सेक्टर के लिए ही उपलब्ध

कंपनी अभी वैगन R बायोफ्लेक्स वर्जन सिर्फ कमर्शियल सेक्टर को ही ऑफर कर रही है। कमर्शियल यूज वाली Wagon R Tour H3 की कीमत ₹4.99 लाख (पेट्रोल MT) से ₹5.89 लाख (CNG MT) तक है। जबकि, बायोफ्लेक्स इससे 1.35 रुपये लाख से 2.25 लाख रुपये तक महंगी है। हालांकि, बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर का इंजन है, लेकिन Wagon R Tour H3 में छोटा 69hp, 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है।

(Photo: Autocar India)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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