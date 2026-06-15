Maruti Suzuki Wagon R Bioflex की कीमत से उठा पर्दा, ZXi+ वेरिएंट से थोड़ी मंहगी, लेकिन अफोर्डेबल
मारुति सुजुकी ने वैगन R बायोफ्लेक्स की कीमत सामने आ गई है। यह ZXi+ वेरिएंट से थोड़ी महंगी है। वैगन R बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। इसमें ज्यादा इथेनॉल लेवल के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं।
मारुति सुजुकी ने अपनी Wagon R Bioflex की कीमत से पर्दा उठा दिया है। फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली यह वैगन R टॉप-स्पेक ZXi+ पेट्रोल-मैनुअल मॉडल पर बेस्ड है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत 7.24 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह ZXi+ MT वेरिएंट से 86 हजार रुपये महंगी है। वैगन R बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। इसमें ज्यादा इथेनॉल लेवल के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं। हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसमें अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के साथ नई फ्यूल लाइन, रीकैलिब्रेटेड ECU और इथेनॉल सेंसर दिए गए हैं। इन बदलावों की वजह से यह इंजन 85 पर्सेंट तक इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल यानी E85 तक के साथ आराम से चल सकता है।
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज का इंतजार
मारुति सुडुकी ने अभी वैगन R बायोफ्लेक्स पावरट्रेन की डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। वहीं, स्टैंडर्ड Wagon R ZXi+ की बात करें, तो यह 91hp की पावर और 114Nm का टॉर्क ऑफर करता है। यह 5-स्पीड MT के साथ 23.56kpl और 5-स्पीड AMT के साथ 24.43kpl का माइलेज देती है।
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Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 8.5 लाख
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एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टैंडर्ड वर्जन जैसा
वैगन R बायोफ्लेक्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले कोई बड़ा फर्क नहीं है। बाहर की तरफ दिखने वाले बदलावों में सिर्फ साइड प्रोफाइल पर 'Flex Fuel' स्टिकर्स और टेलगेट पर 'Bioflex' बैज शामिल हैं। हालांकि, इसका इंटीरियर वैसा ही है, जिसमें ब्लैक-एंड-बेज ड्यूल-टोन केबिन थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है। साथ ही यहां आपको मीडिया कंट्रोल बटन वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिलेगा।
वायर्ड ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले
मारुति ने बताया है कि बायोफ्लेक्स वर्जन में वायर्ड ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह टॉप-स्पेक ZXi+ ट्रिम पर बेस्ड है और इसीलिए इसमें रियर वेंट्स के साथ मैनुअल AC, मैनुअली एडजस्टेबल इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM), 4 स्पीकर, फ्रंट फॉग लैंप और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।
कमर्शियल सेक्टर के लिए ही उपलब्ध
कंपनी अभी वैगन R बायोफ्लेक्स वर्जन सिर्फ कमर्शियल सेक्टर को ही ऑफर कर रही है। कमर्शियल यूज वाली Wagon R Tour H3 की कीमत ₹4.99 लाख (पेट्रोल MT) से ₹5.89 लाख (CNG MT) तक है। जबकि, बायोफ्लेक्स इससे 1.35 रुपये लाख से 2.25 लाख रुपये तक महंगी है। हालांकि, बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर का इंजन है, लेकिन Wagon R Tour H3 में छोटा 69hp, 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है।
(Photo: Autocar India)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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