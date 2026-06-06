मारुति लाई 'आरडी वाली स्कीम', अब बिना डाउन पेमेंट दिए घर आएगी छोटी कार; जानिए क्या है खासियत
दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। कंपनी ने खासकर छोटे कार खरीदारों के लिए एक अनोखी 'आरडी-बैक्ड ऑटो लोन' स्कीम शुरू की है।
अगर आप भी बजट या डाउन पेमेंट का इंतजाम न होने की वजह से कार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मारुति सुजुकी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। कंपनी ने खासकर छोटे कार खरीदारों के लिए एक अनोखी 'आरडी-बैक्ड ऑटो लोन' स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का नाम 'सुहाना सफर' रखा गया है। इसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। यह स्कीम उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो कार तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन एकमुश्त डाउन पेमेंट जुटाने या EMI के बोझ को लेकर परेशान रहते हैं। फिलहाल यह ऑफर मारुति की चार पॉपुलर कारों अल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर पर मिल रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 8.5 लाख
क्या कहती है कंपनी
बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए एक इंटरव्यू में मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि यह ऑटो इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली स्कीम है। इसका आइडिया ज्वेलरी इंडस्ट्री में चलने वाली योजनाओं से लिया गया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक को सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3 से 6 महीने के लिए एक रेकरिंग डिपॉजिट (RD) अकाउंट खोलना होगा। इसमें हर महीने एक तय रकम जमा करनी होगी, जो कि कार की संभावित EMI का लगभग 80 पर्सेंट होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार की संभावित EMI 10,000 रुपये बनती है, तो आपको हर महीने आरडी में करीब 8,000 रुपये जमा करने होंगे।
कैसे काम करेगा यह आरडी
इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आरडी में जमा होने वाला पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज लोन चुकाने में नहीं जाएगा। बल्कि जब आपकी आरडी की अवधि (3 से 6 महीने) पूरी हो जाएगी, तो इस पूरी जमा रकम का इस्तेमाल कार के 'डाउन पेमेंट' के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद बैंक आपको रेगुलर कार लोन दे देगा और आपकी सामान्य EMI शुरू हो जाएगी। पार्थो बनर्जी के मुताबिक, इस तरीके से ग्राहकों को कार खरीदने से पहले ही यह अंदाजा लगाने का मौका मिल जाता है कि भविष्य में कार की ईएमआई उनके घर के बजट में ठीक से बैठ पाएगी या नहीं।
एक और बड़ा कदम
ग्राहकों का उत्साह बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने एक और बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने तय किया है कि जो ग्राहक आरडी पीरियड पूरा होने के बाद कार की डिलीवरी लेंगे, उन्हें मारुति के डीलर्स की तरफ से उनकी आखिरी महीने की आरडी किस्त वापस कर दी जाएगी। यह कदम ग्राहकों को गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ, इस स्कीम से बैंकों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। लोन देने से पहले बैंक को 3 से 6 महीने तक ग्राहक के पैसे जमा करने के तरीके को करीब से देखने का मौका मिल जाएगा, जिससे लोन डूबने का खतरा कम होगा।
(प्रतीकात्मक फोटो- मारुति सुजुकी आरडी-बैक्ड ऑटो लोन स्कीम)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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