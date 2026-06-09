छोटी कार खरीदने वालों के लिए Maruti Suzuki की गजब स्कीम, दूर हुई ग्राहकों की सबसे बड़ी टेंशन

मारुति सुजुकी अपनी एंट्री-लेवल कारों के लिए प्राइस प्रोटक्शन स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के आने से छोटी कार खरीदने का प्लान बना रहे बायर्स को बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं डीटेल।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की छोटी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी एंट्री-लेवल कारों के लिए प्राइस प्रोटक्शन स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के आने से छोटी कार खरीदने का प्लान बना रहे बायर्स को बड़ी राहत मिली है। पिछले महीने कंपनी ने घोषणा की थी कि वह जून से अपनी कारों की कीमतों को 30 हजार रुपये तक बढ़ाने वाली है। प्राइस हाइक से पहले ग्राहक मौजूदा कीमतों पर छोटी कार खरीद सकें, इसके लिए कंपनी प्राइस प्रोटकेशन प्लान लाई है। स्कीम के आने से 14 जून 2026 से पहले बुक किए जाने वाले सेलेक्टेड मॉडल्स पर इस महीने होने वाली प्राइस हाइक का असर नहीं पड़ेगा।

इन छोटी कारों के लिए है स्कीम इस स्कीम का फायदा Alto K10, S-Presso, Celerio और WagonR खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि यह फैसला कंपनी के डीलर नेटवर्क यानी चैनल पार्टनर्स के सुझाव पर लिया गया है। उनका कहना था कि जो ग्राहक हिम्मत करके अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहा है, उसे कीमत बढ़ने की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी सोच के साथ कंपनी ने छोटी कार खरीदने वाले बायर्स के लिए प्राइस प्रोटेक्शन विंडो शुरू की है।

पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को होगा फायदा इस स्कीम के तहत अगर कोई ग्राहक कीमत बढ़ने से पहले कार बुक करता है, तो उसे बाद में होने वाली प्राइस हाइक का असर नहीं झेलना पड़ेगा। यानी ग्राहक को पहले वाली कीमत का फायदा मिल सकता है। कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद खास तौर पर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कारों को किफायती बनाए रखना है। साथ ही यह देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की बड़ी स्ट्रैटिजी का भी हिस्सा है।

सुहाना सफर की शुरुआत इसी के साथ मारुति सुजुकी ने 'सुहाना सफर' की भी शुरुआत की है। यह एक रिकरिंग डिपॉजिट (RD) बेस्ड ऑटो लोन प्रोग्राम है, जिसे उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें कार खरीदते समय डाउन पेमेंट या हर महीने EMI भरने में दिक्कत होती है। यह स्कीम भी Alto K10, S-Presso, Celerio और WagonR जैसे एंट्री-लेवल मॉडल्स के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम में ग्राहक हर महीने उतनी राशि RD खाते में जमा कर सकते हैं, जितनी आमतौर पर कार की EMI होती है।

तीन से छह महीने तक रेग्युलर जमा करने के बाद जो अमाउंट इकट्ठा होगा, उसे उसी बैंक से कार लोन लेने के दौरान डाउन पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी ग्राहक पहले धीरे-धीरे पैसा जमा कर सकते हैं और बाद में उसी अमाउंट का यूज नई कार खरीदने के लिए कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक यह स्कीम ज्वेलरी सेक्टर में चलने वाली सेविंग स्कीम्स से इंस्पायर्ड है, जहां ग्राहक हर महीने छोटा अमाउंट जमा करके बाद में बड़ी खरीददारी करते हैं।