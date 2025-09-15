गजब! जीएसटी में छूट के बाद 68,000 रुपये तक सस्ती हो गई ये मारुति SUV; जानिए वैरिएंट वाइज कटौती

मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को अब और किफायती बना दिया है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। इसकी वजह से कंपनी ने इस एसयूवी की कीमतों में 68,000 रुपये तक की कटौती कर दी है।

Mon, 15 Sep 2025 11:39 PM

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को अब और किफायती बना दिया है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी ने इस एसयूवी की कीमतों में 68,000 रुपये तक की कटौती कर दी है। यह प्राइस कट सभी वैरिएंट्स पर अलग-अलग देखने को मिलेगा जिससे ग्रैंड विटारा अब मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज जीएसटी कट के बारे में विस्तार से।

ग्रैंड विटारा वैरिएंट जीएसटी कट रुपये में 1.5 HEV ALPHA+ E-CVT 42,000 1.5 MHEV ALPHA 56,000 1.5 MHEV ALPHA AT 60,000 1.5 MHEV DELTA AT 48,000 1.5 MHEV DELTA 43,000 1.5 MHEV ZETA AT 55,000 1.5 MHEV ZETA 51,000 1.5 HEV ZETA+ E-CVT 39,000 1.5 MHEV SIGMA 39,000 1.5 CNG DELTA 46,000 1.5 CNG ZETA 54,000 1.5 HEV DELTA+ E-CVT 36,000 1.5 HEV ZETA+ (O) E-CVT 40,000 1.5 HEV ALPHA+ (O) E-CVT 43,000 1.5 MHEV ZETA (O) 53,000 1.5 MHEV ZETA (O) AT 57,000 1.5 MHEV ALPHA AUTO AT 66,000 1.5 MHEV ALPHA (O) AT ALLGRIP 68,000 1.5 MHEV ALPHA (O) AT 63,000 1.5 MHEV ALPHA (O) 58,000

करीब 28 किमी का मिलता है माइलेज मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की पापुलैरिटी के पीछे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा कारण है। बता दें कि पावरट्रेन के तौर पर मारुति ग्रैंड विटारा में 1.5-लीटर का स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज 27.97 किमी प्रति लीटर है।

मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रहती है अपडेट मारुति ग्रैंड विटारा लगातार मॉडल फीचर्स को अपनाते रहती है। बता दें कि हाल में ही मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने अपने सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग को ऑफर किया है जो ग्राहकों के प्रति साफतौर पर कमिटमेंट को दिखाता है।

छोटे शहरों में भी आसानी से उपलब्ध है ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी के देश भर में 3500 से ज्यादा स्ट्रांग डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क के पास ग्रैंड विटारा आसानी से उपलब्ध होती है। छोटे शहरों में भी मारुति ग्रैंड विटारा आसानी से उपलब्ध होती है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की आफ्टर सेल्स सर्विस भी शानदार है।