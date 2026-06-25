1200Km रेंज वाली ये मारुति कार हमेशा के लिए हो गई सस्ती, एक झटके में इतने रुपए की कटौती हो गई

मारुति बलेनो, ग्रैंड विटारा, स्विफ्ट, डिजायर के साथ कई मॉडल की कीमतों में इजाफा भी कर चुकी है। हालांकि, उसने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए ग्रैंड विटारा की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। ये इस SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट से अलग है। कुल मिलाकर इस कार को खरीदना 39,000 रुपए सस्ता हो गया है।

₹ 18,305 / माह

EMI केवल ₹ 18,305 / माह

मारुति सुजुकी ने जून से अपनी कई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया था। इसका असर अब कंपनी की कई कारों पर दिखने भी लगा है। इसमें एरिना और नेक्सा, दोनों डीलरशिप पर बिकने वाले मॉडल शामिल हैं। मारुति बलेनो, ग्रैंड विटारा, स्विफ्ट, डिजायर के साथ कई मॉडल की कीमतों में इजाफा भी कर चुकी है। हालांकि, उसने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए ग्रैंड विटारा की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। ये इस SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट से अलग है। कुल मिलाकर इस कार को खरीदना अब 39,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। चलिए एक बार इसकी नई कीमतों को देखते हैं।

मारुति ग्रैंड विटारा की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 10,76,500 - Rs. 10,76,500 No Change Delta Rs. 12,09,700 - Rs. 12,09,700 No Change Zeta Rs. 13,70,000 - Rs. 13,70,000 No Change Zeta (O) Rs. 14,28,000 -Rs. 38,900 Rs. 13,89,100 -2.72% Alpha Rs. 15,19,700 - Rs. 15,19,700 No Change Alpha (O) Rs. 15,77,600 -Rs. 38,900 Rs. 15,38,700 -2.47% 1.5L नॉर्मल पेट्रोल ऑटोमैटिक (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 13,44,700 - Rs. 13,44,700 No Change Zeta Rs. 15,05,000 - Rs. 15,05,000 No Change Zeta (O) Rs. 15,63,000 -Rs. 38,900 Rs. 15,24,100 -2.49% Alpha Rs. 16,54,700 - Rs. 16,54,700 No Change Alpha (O) Rs. 17,12,600 -Rs. 38,900 Rs. 16,73,700 -2.27% Alpha 4WD Rs. 17,99,700 - Rs. 17,99,700 No Change Alpha (O) 4WD Rs. 18,57,600 - Rs. 18,57,600 No Change 1.5L नॉर्मल CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 12,99,700 - Rs. 12,99,700 No Change Zeta Rs. 14,60,000 - Rs. 14,60,000 No Change 1.5L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटोमैटिक (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Plus Rs. 16,63,300 - Rs. 16,63,300 No Change Zeta Plus Rs. 17,91,600 - Rs. 17,91,600 No Change Zeta Plus (O) Rs. 18,50,300 - Rs. 18,50,300 No Change Alpha Plus Rs. 19,50,200 - Rs. 19,50,200 No Change Alpha Plus (O) Rs. 19,57,000 - Rs. 19,57,000 No Change

ग्रैंड विटारा का इंजन और माइलेज

मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है। फुल टैंक पर ये 1200Km तक दौड़ती है।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT- 27.97kmpl का माइलेज

माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT - 21.11kmpl का माइलेज

माइल्ड हाइब्रिड 6-स्पीड AT - 20.58kmpl का माइलेज

माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT ऑल ग्रिप - 19.38kmpl का माइलेज

मारुति ग्रैंड विटारा की खासियत

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।