मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना; जानिए खासियत

Hindustan Hindi News
Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:20 PM
मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV ग्रैंड विटारा का नया Phantom Blaq Edition पेश कर दिया है। बता दें कि यह सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगा। यह एडिशन अपने ऑल-ब्लैक लुक और प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से पहले ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। कंपनी का दावा है कि इसमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज भी मिलेगा। हालांकि, अभी इस एसयूवी के कीमत का खुलासा नहीं हुआ है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इस खास एडिशन में 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 0.76kWh लिथियम-आयन बैटरी और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यह सेटअप कुल 116bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें e-CVT ऑटो गियरबॉक्स मिलता है। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से यह SUV स्मूथ ड्राइविंग और बेहतर पिक-अप का अनुभव देती है। इलेक्ट्रिक मोटर लो-स्पीड ड्राइविंग में बैटरी से चलती है जिससे फ्यूल की खपत कम होती है।

करीब 28 km का मिलेगा माइलेज

कंपनी का कहना है कि Grand Vitara Phantom Blaq Edition हाइब्रिड वैरिएंट 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह SUV न सिर्फ स्टाइल और फीचर्स में आगे है बल्कि पॉकेट-फ्रेंडली भी है। ऐसे में अगर आप प्रीमियम लुक, हाई टेक्नोलॉजी और ज्यादा माइलेज वाली SUV की तलाश में हैं तो यह नया एडिशन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

