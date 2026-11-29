मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को महंगा कर दिया है। ग्रैंड विटारा के चुनिंदा वेरिएंट अब 15,400 रुपये तक महंगे हो गए हैं। खास बात है कि कंपनी ने कुछ वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।

मारुति सुजुकी ने इस महीने अपनी कई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें 22 नवंबर से लागू हो चुकी है। यह Arena के साथ Nexa रेंज की चुनिंदा कारों पर लागू है। अब इस लिस्ट में मारुति ग्रैंड विटारा का नाम भी शामिल हो गया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार ग्रैंड विटारा के कुछ वेरिएंट अब 15,400 रुपये तक महंगे हो गए हैं। इसके Alpha 2WD 1.5 पेट्रोल AT वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, Zeta 2WD 1.5 पेट्रोल MT वेरिएंट अब पहले के मुकाबले 15,400 रुपये महंगा हो गया है। बाकी वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी ग्रैंड विटारा खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को इन दोनों वेरिएंट के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जबकि दूसरे वेरिएंट पुरानी कीमत पर ही उपलब्ध रहेंगे।

मारुति स्विफ्ट और ईको भी हो चुकी हैं महंगी V3Cars के अनुसार मारुति सुजुकी ने 2026 स्विफ्ट की कीमतों में भी 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले VXI वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.26% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले VXI (O) वेरिएंट की कीमत भी 10,000 रुपये बढ़ गई है, जो कि 1.22% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले ZXI वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 1.13% के बराबर है।

1.2L पेट्रोल-मैन्युअल, पेट्रोल-ऑटो (AMT) और CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में इस बदलाव के बाद, स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.84 लाख रुपये से लेकर 8.96 लाख रुपये के बीच हैं।

मारुति सुजुकी ने हाल ही में 2026 ईको (Eeco) की कीमतों में 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। 1.2L पेट्रोल-मैन्युअल पावरट्रेन वाले 'टूर STD 5S' और 'STD 5S' वेरिएंट्स की कीमतों में सबसे ज्यादा 0.47% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले 'कार्गो' (Cargo) वेरिएंट की कीमत भी 2,500 रुपये बढ़ गई है, जो कि 0.45% की बढ़ोतरी के बराबर है।