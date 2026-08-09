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ताबड़तोड़ बिकती है मारुति की यह SUV, अब आई ₹1.35 लाख की छूट; ऑफर अगस्त तक वैलिड

By Ashutosh Kumar
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मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर अगस्त, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी में से एक ग्रैंड विटारा पर भी छूट दे रही है।

maruti suzuki grand vitara discounts and benefits up to rs 1-35 lakh august 2026
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा डिस्काउंट अगस्त 2026
Maruti Suzuki New Grand Vitara
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मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर अगस्त, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी में से एक ग्रैंड विटारा पर भी छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) पर अधिकतम 1.35 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रैंड विटारा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो ग्रैंड विटारा में ग्राहकों को 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.5-लीटर का पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है। इसके अलावा, एसयूवी में 1.5-लीटर का पेट्रोल स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन भी मिलता है। जबकि ग्राहक ग्रैंड विटारा का 1.5-लीटर पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। बता दें कि ग्रैंड विटारा के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

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28 किमी का है माइलेज

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की माइलेज इसके इंजन ऑप्शन पर निर्भर करती है। ARAI के अनुसार, पेट्रोल मैनुअल वर्जन लगभग 21.11 किमी/लीटर, पेट्रोल ऑटोमैटिक करीब 20.58 किमी/लीटर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e-CVT) लगभग 27.97 किमी/लीटर और CNG वर्जन करीब 26.6 किमी/किग्रा का माइलेज देता है। वास्तविक ड्राइविंग कंडीशन में पेट्रोल मॉडल शहर में औसतन 15 से 18 किमी/लीटर और हाईवे पर 18 से 23 किमी/लीटर तक दे सकता है।

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इतनी है एसयूवी की कीमत

दूसरी ओर अगर फीचर्स की बात करें तो ग्रैंड विटारा में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा और 6-एयरबैग भी दिया गया है। इसके अलावा भी ग्रैंड विटारा में ढ़ेर सारा मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। भारतीय मार्केट में ग्रैंड विटारा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.76 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 19.72 लाख रुपये तक जाती है। ग्रैंड विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टोयोटा हाइराइडर जैसी एसयूवी से होता है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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