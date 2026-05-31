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बिल्कुल नई 7-सीटर SUV के साथ मार्केट में एंट्री की तैयारी में मारुति, जानिए फीचर्स से माइलेज तक की पूरी डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी अब एक बिल्कुल नई प्रीमियम 3-रो SUV पर काम कर रही है। इसका कोडनेम 'Y17' रखा गया है। कंपनी हरियाणा के नए खरखोदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस SUV का प्रोडक्शन हब बनाने जा रही है।

बिल्कुल नई 7-सीटर SUV के साथ मार्केट में एंट्री की तैयारी में मारुति, जानिए फीचर्स से माइलेज तक की पूरी डिटेल्स

भारतीय मार्केट पर राज करने वाली मारुति सुजुकी अब एक बिल्कुल नई प्रीमियम 3-रो SUV पर काम कर रही है। इस धांसू गाड़ी का कोडनेम 'Y17' रखा गया है। मारुति सुजुकी हरियाणा में अपने नए खरखोदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस SUV का प्रोडक्शन हब बनाने जा रही है। यह नई गाड़ी असल में मारुति की पॉपुलर 5-सीटर SUV 'ग्रैंड विटारा' का ही बड़ा 7-सीटर अवतार होगी। इसके आने के बाद मार्केट में पहले से मौजूद महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आइए जानते हैं निकट भविष्य में दस्तक देने आ रही मारुति की इस अपकमिंग 7-सीटर के बारे में विस्तार से।

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बाहर से कैसी दिखेगी SUV?

मारुति की यह नई 7-सीटर SUV सुजुकी के ग्लोबल सी-प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूदा 5-सीटर ग्रैंड विटारा भी बनी है। लेकिन, 7 सीटों वाले इस नए मॉडल में तीसरी कतार यानी थर्ड-रो के लिए जगह बनाने के खातिर इसके व्हीलबेस को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी इसमें कई ऐसे कॉस्मेटिक और डिजाइन बदलाव भी करेगी, जिससे यह सड़क पर चलने के दौरान अपनी छोटी बहन ग्रैंड विटारा से बिल्कुल अलग और ज्यादा प्रीमियम दिखे।

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कैसा होगा कार का पावरट्रेन?

उम्मीद पूरी है कि यह फीचर्स और इंजन के मामले में ग्रैंड विटारा जैसी ही होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस नई SUV की ऑफिशियल डिटेल्स शेयर नहीं की हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गाड़ी में ग्राहकों को दो बेहतरीन इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहला होगा 103bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर K15C पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन। जबकि दूसरा 115bhp की पावर जनरेट करने वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर एटकिंसन साइकिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा।

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कैसा रहेगा एसयूवी का माइलेज?

अगर ग्रैंड विटारा की बात करें तो माइल्ड हाइब्रिड में इसका मैनुअल वैरिएंट 21.11 किमी/लीटर, ऑटोमैटिक वैरिएंट 20.58 किमी/लीटर और AWD वैरिएंट 19.38 किमी/लीटर का माइलेज देता है। वहीं, ई-सीवीटी (eCVT) गियरबॉक्स से लैस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल 27.97 किमी/लीटर का बंपर माइलेज देता है। हालांकि, नई 7-सीटर SUV का वजन और साइज थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए इसके माइलेज आंकड़े ग्रैंड विटारा से थोड़े कम हो सकते हैं।

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कितनी होगी कीमत?

अब बात करते हैं एसयूवी की कीमत के बारे में। जाहिर सी बात है कि यह 7-सीटर मॉडल मौजूदा 5-सीटर ग्रैंड विटारा से थोड़ा महंगा होगा। फिलहाल ग्रैंड विटारा की कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर 19.72 लाख रुपये तक जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मारुति की इस नई 7-सीटर SUV के बेस वैरिएंट की शुरुआती कीमत 14 लाख से 15 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं, इसके टॉप-एंड वैरिएंट की कीमत 24 लाख से 27 लाख रुपये तक जाने की उम्मीद है।

(फोटो क्रेडिट- SRK Designs)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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