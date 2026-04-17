वैगनआर का टूट गया 'गुरूर', सेल्स लिस्ट में टॉप से नंबर-4 पर पहुंची; इससे ज्यादा तो स्विफ्ट बिक गई

मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स एनालिसिस की बात करें डिजायर की FY2026 में 229,130 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 165,021 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 39% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स का मॉडल वाइज रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। कंपनी की इस लिस्ट में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले। कंपनी के लिए पिछले कुछ सालों से नंबर-1 रहने वाली हैचबैक वैगनआर लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई। जबकि, सेडान सेगमेंट की डिजायर और 7-सीटर अर्टिगा MPV ने इस लिस्ट को टॉप करने का काम किया। नंबर-3 पर स्विफ्ट रही। डिजायर कंपनी के लिए नंबर-1 कार बनने के साथ सबसे ज्यादा ईयरली ग्रोथ वाला मॉडल भी रही। इसके साल-दर-साल बेसिस पर 39% की ग्रोथ मिली। चलिए अब एक बार कंपनी की मॉडल वाइज FY26 सेल्स पर नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स एनालिसिस फाइनेंशियल ईयर 2026 माॉडल FY 2026 FY 2025 चेंज YoY (%) डिजायर 2,29,130 1,65,021 39% अर्टिगा 1,98,876 1,90,972 4% स्विफ्ट 1,85,350 1,79,641 3% वैगनआर 1,80,134 1,98,451 -9% विटारा ब्रेजा 1,80,104 1,89,163 -5% बलेनो 1,72,560 1,67,161 3% फ्रोंक्स 1,72,363 1,66,216 4% ईको 1,39,769 1,35,672 3% ऑल्टो 93,740 1,02,232 -8% ग्रैंड विटारा 86,973 1,23,946 -30% विक्टोरिस 75,590 0 0% XL6 37,159 37,111 0% इग्निस 22,924 27,438 -16% एस प्रेसो 18,551 23,538 -21% सेलेरियो 18,005 33,025 -45% जिम्नी 6,675 8,740 -24% इनविक्टो 3,247 4,036 -20% सियाज 1,980 8,402 -76% टोटल 18,23,130 17,60,765 4%

मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स एनालिसिस की बात करें डिजायर की FY2026 में 229,130 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 165,021 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 39% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की FY2026 में 185,350 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 179,641 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली।

वैगनआर की FY2026 में 180,134 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 198,451 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 9% की डिग्रोथ मिली। विटारा ब्रेजा की FY2026 में 180,104 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 189,163 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की डिग्रोथ मिली। बलेनो की FY2026 में 172,560 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 167,161 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली।

फ्रोंक्स की FY2026 में 172,363 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 166,216 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ईको की FY2026 में 139,769 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 135,672 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। ऑल्टो की FY2026 में 93,740 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 102,232 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 8% की डिग्रोथ मिली।

ग्रैंड विटारा की FY2026 में 86,973 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 123,946 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की डिग्रोथ मिली। विक्टोरिस की FY2026 में 75,590 यूनिट बिकीं। XL6 की FY2026 में 37,159 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 37,111 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 0% की ग्रोथ मिली। इग्निस की FY2026 में 22,924 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 27,438 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 16% की डिग्रोथ मिली।

एस प्रेसो की FY2026 में 18,551 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 23,538 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की FY2026 में 18,005 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 33,025 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 45% की डिग्रोथ मिली। जिम्नी की FY2026 में 6,675 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 8,740 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की डिग्रोथ मिली।