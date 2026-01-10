छोटा पैक, बड़ा धमाका; ₹6.85 लाख की इस SUV ने नेक्सन, ब्रेजा, पंच को भी पछाड़ा, बिक्री में बनी नंबर-1

संक्षेप: मारुति फ्रोंक्स ने दिसंबर, 2025 की एसयूवी बिक्री में टॉप-पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को इस दौरान कुल 20,706 नए ग्राहक मिले।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। अगर बीते महीने दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी की क्रॉसओवर एसयूवी फ्रोंक्स ने टॉप-पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को इस दौरान कुल 20,706 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति फ्रोंक्स की बिक्री में 93 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 10,752 यूनिट था। भारतीय मार्केट में फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख से लेकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है।

चौथे नंबर पर रही टाटा पंच बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,375 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,704 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,980 यूनिट कार की बिक्री की।

30% बढ़ गई स्कॉर्पियो की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,850 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,154 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने 1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,322 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।