Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki fronx tops top-10 suv sales december 2025 beating nexon brezza punch
छोटा पैक, बड़ा धमाका; ₹6.85 लाख की इस SUV ने नेक्सन, ब्रेजा, पंच को भी पछाड़ा, बिक्री में बनी नंबर-1

छोटा पैक, बड़ा धमाका; ₹6.85 लाख की इस SUV ने नेक्सन, ब्रेजा, पंच को भी पछाड़ा, बिक्री में बनी नंबर-1

संक्षेप:

मारुति फ्रोंक्स ने दिसंबर, 2025 की एसयूवी बिक्री में टॉप-पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को इस दौरान कुल 20,706 नए ग्राहक मिले।

Jan 10, 2026 10:14 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
0

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। अगर बीते महीने दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी की क्रॉसओवर एसयूवी फ्रोंक्स ने टॉप-पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को इस दौरान कुल 20,706 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति फ्रोंक्स की बिक्री में 93 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 10,752 यूनिट था। भारतीय मार्केट में फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख से लेकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चौथे नंबर पर रही टाटा पंच

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,375 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,704 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,980 यूनिट कार की बिक्री की।

30% बढ़ गई स्कॉर्पियो की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,850 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,154 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने 1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,322 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही महिंद्रा थार

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,422 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने 182 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,418 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,339 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Fronx Maruti Brezza Tata Nexon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।