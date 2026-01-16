Hindustan Hindi News
लोग करते रहे नेक्सन, ब्रेजा, पंच की बातें, इधर ₹6.85 लाख की इस SUV ने मार ली बाजी; 13 मॉडल छूट गए पीछे

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Jan 16, 2026 10:51 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया। बीते महीने फ्रोंक्स को कुल 20,706 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर फ्रोंक्स की बिक्री में 92.5 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 10,752 यूनिट का। भारतीय मार्केट में एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये से लेकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है।आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही टाटा पंच

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 43.14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,375 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 2.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,704 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 6.02 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,980 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

182% बढ़ गई सोनेट की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 0.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,322 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 34.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,422 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 182.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,418 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही स्कोडा काइलाक

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 6.49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,612 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 69.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,457 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा काइलाक रही। स्कोडा काइलाक ने इस दौरान कुल 3,668 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सिर्फ 757 यूनिट बिकी मारुति जिम्नी

बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर निसान मैग्नाइट रही। निसान मैग्नाइट ने इस दौरान 10.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,902 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि बारहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट किगर रही। रेनॉल्ट किगर ने इस दौरान 93.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,152 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तेरहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ साइरोस रही। किआ साइरोस ने इस दौरान 1,116 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, चौदहवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी जिम्नी रही। मारुति जिम्नी ने इस दौरान 31.18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 757 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

