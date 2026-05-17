फ्रॉन्क्स, वैगन R से लेकर टाटा पंच तक, आ रहीं फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट करने वाली ये धाकड़ कारें, लिस्ट में क्रेटा भी

टोयोटा, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपने फ्लेक्स फ्यूल वीइकल को शोकेस कर दिया है या इनके रेडी मॉडल्स की ओर इशारा किया है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेडिंग को बढ़ाने की तैयारी में है। कुछ हफ्तों पहले ही E20 को रोलआउट किया गया था। अब सरकार फ्लेक्स फ्यूल यानी E85 और E100 रोलआउट के बारे में सोच रही है। इसी को देखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी कमर कस ली है और फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट करने वाले वीइकल्स को लाने की तैयारी में जुट गई हैं। टोयोटा, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपने फ्लेक्स फ्यूल वीइकल को शोकेस कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्स फ्यूल कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इन कंपनियों की अपकमिंग कारों के बारे में बता रहे हैं, जो फ्लेक्स फ्यूल पर चलेंगी।

फ्रॉन्क्स और वैगन R का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन मारुति सुजुकी अपनी दो पॉप्युलर प्रोडक्ट - फ्रॉन्क्स और वैगन R का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट लाने की तैयारी में लगी है। कंपनी ने पिछले साल फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड फ्रॉन्क्स को जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया था। यह E85 को सपोर्ट करेगी। यह मौजूदा मॉडल के K12N इंजन के साथ आ सकती है। इसमें इथेनॉल-रेजिस्टेंट ईंधन लाइन्स, अपग्रेडेड इंजेक्टर, मॉडिफाइड फ्यूल पंप और एक इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन सेंसर भी होगा। कंपनी अपनी वैगन R का भी फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लाने के बारे में सोच रही है। इसके नियर-प्रोडक्शन रेडी प्रोटोटाइप को ऑटो एक्सपो 2023 और भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में दिखाया गया था। इस इंजन में हीटेड फ्यूल रेल, नए इंजेक्टर, अपग्रेडेड फ्यूल पंप और फ्रॉन्क्स वाले इथेनॉल सेंसर लगाए जाएंगे। यह E20 से E85 तक के ब्लेंडेड फ्यूल को सपोर्ट करेगा।

टाटा पंच का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि वह 2026 के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार को लॉन्च करेगा। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में शोकेस की गई पंच फ्लेक्स-फ्यूल कार टाटा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल प्रोडक्ट हो सकता है।

इसमें कंपनी वही 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देने वाली, जिसमें ECU, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और एग्जॉस्ट आफ्टर-ट्रीटमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह प्रोडक्ट E85 तक की ब्लेंडिंग को सपोर्ट कर सकता है। पंच के साथ कंपनी अपनी टियागो और टिगोर के भी फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को ला सकती है।

E100 सपोर्ट करेगा हुंडई क्रेटा का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन हुंडई ने पिछले साल भारत मोबिलिटी एक्सपो में क्रेटा का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन शोकेस किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह E0 से E100 तक किसी भी इथेनॉल ब्लेंडिंद पर चल सकता है। इस वर्जन में 1.0 लीटर का थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो लगभग 118 हॉर्सपावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, स्टैंडर्ड क्रेटा का पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का है, जो काफी बड़ा है। फ्यूल सिस्टम और ईसीयू में ब्लेंडिंग सपोर्ट को कैपेबल करने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे।