Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Fronx sold 76,805 units in 6 months
सिर्फ 6 महीने में ही 76,805 घरों तक पहुंच गई ये छोटी SUV; 6 एयरबैग, माइलेज 23Km और कीमत ₹6.85 लाख

सिर्फ 6 महीने में ही 76,805 घरों तक पहुंच गई ये छोटी SUV; 6 एयरबैग, माइलेज 23Km और कीमत ₹6.85 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रोंक्स इस सेगमेंट में लगातार बेहतरीन सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। ये सेगमेंट में टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। इस SUV की पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 76,805 यूनिट बिक चुकी हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:15 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रोंक्स इस सेगमेंट में लगातार बेहतरीन सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। ये सेगमेंट में टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। इस SUV की पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 76,805 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इस SUV को 12,800 ग्राहक खरीद रहे हैं। इस महीने कंपनी इस पर 88,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके टर्बो वैरिएंट पर कुल 88,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 43,000 रुपए कीमत की वेलोसिटी एडिशन एक्सेसरीज शामिल हैं। बता दें कि फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमत 6,84,900 रुपए हो चुकी है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
