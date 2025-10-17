सिर्फ 6 महीने में ही 76,805 घरों तक पहुंच गई ये छोटी SUV; 6 एयरबैग, माइलेज 23Km और कीमत ₹6.85 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रोंक्स इस सेगमेंट में लगातार बेहतरीन सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। ये सेगमेंट में टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। इस SUV की पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 76,805 यूनिट बिक चुकी हैं।

मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रोंक्स इस सेगमेंट में लगातार बेहतरीन सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। ये सेगमेंट में टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। इस SUV की पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 76,805 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इस SUV को 12,800 ग्राहक खरीद रहे हैं। इस महीने कंपनी इस पर 88,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके टर्बो वैरिएंट पर कुल 88,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 43,000 रुपए कीमत की वेलोसिटी एडिशन एक्सेसरीज शामिल हैं। बता दें कि फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमत 6,84,900 रुपए हो चुकी है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।