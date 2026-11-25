नेक्सा शोरूम की नंबर-1 फ्रोंक्स SUV हो गई महंगी, कंपनी ने ₹5000 बढ़ा दिए; देखें नई प्राइस लिस्ट
नेक्सा डीलरशिप पर इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्रोंक्स SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस कार को खरीदना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। इसके सभी वैरिएंट में एक सामन बढ़ोतरी की गई है।
मारुति सुजुकी ने साल 2026 खत्म होने से पहले नेक्सा डीलरशिप पर इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्रोंक्स SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस कार को खरीदना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने इसके 1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले सिग्मा वैरिएंट की कीमत में 0.72% की हाइएस्ट प्रतिशत वृद्धि हुई। समान पावरट्रेन वाले डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट भी 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (AMT), 1.2 लीटर सामान्य CNG-मैनुअल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल-मैनुअल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) पावरट्रेन वाले सभी वैरिएंट की कीमत में भी 5,000 रुपए बढ़ाए हैं। कुल मिलाकर इसके सभी वैरिएंट में एक सामन बढ़ोतरी की गई है। अब फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.95 लाख से 11.94 लाख रुपए हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 6,89,900
|Rs. 5,000
|Rs. 6,94,900
|0.72%
|Delta
|Rs. 7,74,900
|Rs. 5,000
|Rs. 7,79,900
|0.65%
|Delta Plus
|Rs. 8,14,500
|Rs. 5,000
|Rs. 8,19,500
|0.61%
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta
|Rs. 8,24,900
|Rs. 5,000
|Rs. 8,29,900
|0.61%
|Delta Plus
|Rs. 8,64,500
|Rs. 5,000
|Rs. 8,69,500
|0.58%
|1.2L नॉर्मल CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 7,93,900
|Rs. 5,000
|Rs. 7,98,900
|0.63%
|Delta
|Rs. 8,73,900
|Rs. 5,000
|Rs. 8,78,900
|0.57%
|1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta Plus
|Rs. 8,96,900
|Rs. 5,000
|Rs. 9,01,900
|0.56%
|Zeta
|Rs. 9,75,900
|Rs. 5,000
|Rs. 9,80,900
|0.51%
|Alpha
|Rs. 10,60,900
|Rs. 5,000
|Rs. 10,65,900
|0.47%
|1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 11,03,900
|Rs. 5,000
|Rs. 11,08,900
|0.45%
|Alpha
|Rs. 11,88,900
|Rs. 5,000
|Rs. 11,93,900
|0.42%
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 6,94,900 रुपए, Delta वैरिएंट की कीमत 7,79,900 रुपए और Delta Plus वैरिएंट की कीमत 8,19,500 रुपए है। 1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 8,29,900 रुपए और Delta Plus वैरिएंट की कीमत 8,69,500 रुपए है। 1.2L नॉर्मल CNG मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 7,98,900 रुपए और Delta वैरिएंट की कीमत 8,78,900 रुपए 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के Delta Plus वैरिएंट की कीमत 9,01,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 9,80,900 रुपए और Alpha वैरिएंट की कीमत 10,65,900 रुपए है। 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) के Zeta वैरिएंट की कीमत 11,08,900 रुपए और Alpha वैरिएंट की कीमत 11,93,900 रुपए है।
मारुति फ्रोंक्स के इंजन और माइलेज
फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है।
मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स की लिस्ट
इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है।
मारुति फ्रोंक्स के सेफ्टी फीचर्स
कार में 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें EBD के साथ ABS, ESP, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स भी दिए हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM भी दिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें