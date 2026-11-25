नेक्सा डीलरशिप पर इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्रोंक्स SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस कार को खरीदना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। इसके सभी वैरिएंट में एक सामन बढ़ोतरी की गई है।

मारुति सुजुकी ने साल 2026 खत्म होने से पहले नेक्सा डीलरशिप पर इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्रोंक्स SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस कार को खरीदना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने इसके 1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले सिग्मा वैरिएंट की कीमत में 0.72% की हाइएस्ट प्रतिशत वृद्धि हुई। समान पावरट्रेन वाले डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट भी 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (AMT), 1.2 लीटर सामान्य CNG-मैनुअल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल-मैनुअल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) पावरट्रेन वाले सभी वैरिएंट की कीमत में भी 5,000 रुपए बढ़ाए हैं। कुल मिलाकर इसके सभी वैरिएंट में एक सामन बढ़ोतरी की गई है। अब फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.95 लाख से 11.94 लाख रुपए हो गई हैं।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 6,89,900 Rs. 5,000 Rs. 6,94,900 0.72% Delta Rs. 7,74,900 Rs. 5,000 Rs. 7,79,900 0.65% Delta Plus Rs. 8,14,500 Rs. 5,000 Rs. 8,19,500 0.61% 1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 8,24,900 Rs. 5,000 Rs. 8,29,900 0.61% Delta Plus Rs. 8,64,500 Rs. 5,000 Rs. 8,69,500 0.58% 1.2L नॉर्मल CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 7,93,900 Rs. 5,000 Rs. 7,98,900 0.63% Delta Rs. 8,73,900 Rs. 5,000 Rs. 8,78,900 0.57% 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Plus Rs. 8,96,900 Rs. 5,000 Rs. 9,01,900 0.56% Zeta Rs. 9,75,900 Rs. 5,000 Rs. 9,80,900 0.51% Alpha Rs. 10,60,900 Rs. 5,000 Rs. 10,65,900 0.47% 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Zeta Rs. 11,03,900 Rs. 5,000 Rs. 11,08,900 0.45% Alpha Rs. 11,88,900 Rs. 5,000 Rs. 11,93,900 0.42%

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 6,94,900 रुपए, Delta वैरिएंट की कीमत 7,79,900 रुपए और Delta Plus वैरिएंट की कीमत 8,19,500 रुपए है। 1.2L नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 8,29,900 रुपए और Delta Plus वैरिएंट की कीमत 8,69,500 रुपए है। 1.2L नॉर्मल CNG मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 7,98,900 रुपए और Delta वैरिएंट की कीमत 8,78,900 रुपए 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के Delta Plus वैरिएंट की कीमत 9,01,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 9,80,900 रुपए और Alpha वैरिएंट की कीमत 10,65,900 रुपए है। 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) के Zeta वैरिएंट की कीमत 11,08,900 रुपए और Alpha वैरिएंट की कीमत 11,93,900 रुपए है।

मारुति फ्रोंक्स के इंजन और माइलेज

फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स की लिस्ट

इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है।