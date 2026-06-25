देश में धड़ल्ले से बिकने वाली ये मारुति SUV हो गई महंगी, खरीदने से पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट
फ्रोंक्स मई में देश की नंबर-1 SUV भी रही है। इसकी 20,686 यूनिट बिकीं।इसकी शुरुआती कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसकी नई प्राइस लिस्ट को देख लेना चाहिए।
मारुति सुजुकी ने नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस लिस्ट में बिकने वाली फ्रोंक्स SUV भी शामिल है। बता दें कि फ्रोंक्स मई में देश की नंबर-1 SUV भी रही है। इसकी 20,686 यूनिट बिकीं। कंपनी ने इसकी कीमत में एक साथ 14,000 रुपए का इजाफा किया है। नए प्राइस हाइक के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6,84,900 रुपए से 11,97,900 रुपए तक हो गई हैं। अच्छी बात ये है कि इसकी शुरुआती कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसकी नई प्राइस लिस्ट को देख लेना चाहिए।
|मारुति फ्रोंक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 6,84,900
|-
|Rs. 6,84,900
|नो चेंज
|Delta
|Rs. 7,64,900
|Rs. 5,000
|Rs. 7,69,900
|0.65%
|Delta Plus
|Rs. 8,04,500
|Rs. 5,000
|Rs. 8,09,500
|0.62%
|1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल ऑटोमैटिक
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta
|Rs. 8,14,900
|Rs. 5,000
|Rs. 8,19,900
|0.61%
|Delta Plus
|Rs. 8,54,500
|Rs. 5,400
|Rs. 8,59,900
|0.63%
|1.2-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 7,78,900
|Rs. 7,500
|Rs. 7,86,400
|0.96%
|Delta
|Rs. 8,58,900
|Rs. 7,500
|Rs. 8,66,400
|0.87%
|1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta Plus
|Rs. 8,91,900
|Rs. 0
|Rs. 8,91,900
|0.00%
|Zeta
|Rs. 9,70,900
|Rs. 0
|Rs. 9,70,900
|0.00%
|Alpha
|Rs. 10,55,900
|Rs. 14,000
|Rs. 10,69,900
|1.33%
|1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 10,98,900
|-
|Rs. 10,98,900
|नो चेंज
|Alpha
|Rs. 11,83,900
|Rs. 14,000
|Rs. 11,97,900
|1.18%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.65 - 11.13 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।
फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।
सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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