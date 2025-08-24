maruti suzuki fronx including these 5 amazing hybrid cars are preparing to be launched in the next 12 months अगले 12 महीनों में लॉन्च होने की तैयारी कर रही ये 5 धांसू हाइब्रिड कार, 35 kmpl तक मिलेगा माइलेज!, Auto Hindi News - Hindustan
maruti suzuki fronx including these 5 amazing hybrid cars are preparing to be launched in the next 12 months

भारतीय मार्केट में पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। पहले कंपनियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की होड़ में थीं। वहीं, अब ज्यादातर ब्रांड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:25 AM
भारतीय मार्केट में पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। पहले कंपनियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की होड़ में थीं। वहीं, अब ज्यादातर ब्रांड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बता दें कि हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं और लंबी दूरी की टेंशन खत्म कर देती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। यही कारण है कि आने वाले 8 से 12 महीनों में भारतीय सड़कों पर 5 नई हाइब्रिड एसयूवी उतरने जा रही हैं।

इस दिन आएगी मारुति एस्कुडो

मारुति की करें तो कंपनी अपनी नई मिडसाइज एसयूवी Maruti Y17 (Escudo) को आगामि 3 सितंबर को लॉन्च करेगी। यह ग्रैंड विटारा पर बेस्ड होगी और 1.5L पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ आएगी। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से होगा। इसी तरह महिंद्रा भी XUV 3XO हाइब्रिड लाने की तैयारी में है जिसे NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा और यह 2026 में लॉन्च हो सकती है।

डस्टर भी हाइब्रिड होगी

रेनॉल्ट भी एक बड़ा दांव खेलने वाली है। कंपनी 2026 में नई डस्टर हाइब्रिड को लेकर आएगी। यह CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें 1.6L पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिल सकते हैं। वहीं, होंडा अपनी पॉपुलर सिटी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एसयूवी में भी एक्सटेंड करने जा रही है। कंपनी 2026 में होंडा एलिवेट हाइब्रिड लॉन्च करेगी जिसे राजस्थान के Tapukara प्लांट में लोकली तैयार किया जाएगा।

सबकी नजर फ्रोंक्स हाइब्रिड पर

सबसे दिलचस्प पेशकश मारुति की फ्रोंक्स फेसलिफ्ट हाइब्रिड होगी। साल 2026 में आने वाला यह मॉडल कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ सीरीज हाइब्रिड इंजन लेकर आएगा। इसमें 1.2L Z12E पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करेगा। इसकी अनुमानित माइलेज 35-40 kmpl तक हो सकती है जो ग्राहकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी।

