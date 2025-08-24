अगले 12 महीनों में लॉन्च होने की तैयारी कर रही ये 5 धांसू हाइब्रिड कार, 35 kmpl तक मिलेगा माइलेज!

भारतीय मार्केट में पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। पहले कंपनियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की होड़ में थीं। वहीं, अब ज्यादातर ब्रांड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

भारतीय मार्केट में पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। पहले कंपनियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की होड़ में थीं। वहीं, अब ज्यादातर ब्रांड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बता दें कि हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं और लंबी दूरी की टेंशन खत्म कर देती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। यही कारण है कि आने वाले 8 से 12 महीनों में भारतीय सड़कों पर 5 नई हाइब्रिड एसयूवी उतरने जा रही हैं।

इस दिन आएगी मारुति एस्कुडो मारुति की करें तो कंपनी अपनी नई मिडसाइज एसयूवी Maruti Y17 (Escudo) को आगामि 3 सितंबर को लॉन्च करेगी। यह ग्रैंड विटारा पर बेस्ड होगी और 1.5L पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ आएगी। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से होगा। इसी तरह महिंद्रा भी XUV 3XO हाइब्रिड लाने की तैयारी में है जिसे NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा और यह 2026 में लॉन्च हो सकती है।

डस्टर भी हाइब्रिड होगी रेनॉल्ट भी एक बड़ा दांव खेलने वाली है। कंपनी 2026 में नई डस्टर हाइब्रिड को लेकर आएगी। यह CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें 1.6L पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिल सकते हैं। वहीं, होंडा अपनी पॉपुलर सिटी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एसयूवी में भी एक्सटेंड करने जा रही है। कंपनी 2026 में होंडा एलिवेट हाइब्रिड लॉन्च करेगी जिसे राजस्थान के Tapukara प्लांट में लोकली तैयार किया जाएगा।