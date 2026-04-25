टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड, 35 km तक मिलेगा माइलेज; वीडियो वायरल
मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कारों में से एक फ्रोंक्स अब एक बड़े अपडेट के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। साल 2023 में लॉन्च होने के बाद से ही यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।
मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कारों में से एक फ्रोंक्स अब एक बड़े अपडेट के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। साल 2023 में लॉन्च होने के बाद से ही यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। हाल ही में इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई फ्रोंक्स दिखने में पहले से ज्यादा मॉडर्न होगी। साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए 'लेवल 2 ADAS' और एक बिल्कुल नया 'हाइब्रिड इंजन' भी मिलेगा। माना जा रहा है कि यह मारुति की अब तक की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार साबित होगी।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार, नई फ्रोंक्स को भारी कवर (कैमूफ्लाज) के साथ देखा गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसके अगले हिस्से (फ्रंट फेसिया) और बंपर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी LED टेल लैंप्स को भी नया लुक दिया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान इस कार को खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर काफी आसानी से चलते देखा गया। इससे पता चलता है कि इसका सस्पेंशन सिस्टम भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी मजबूत बनाया गया है।
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35 किमी तक मिलेगा माइेलज
इस फेसलिफ्ट मॉडल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 'सीरीज हाइब्रिड' इंजन है। अभी तक फ्रोंक्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, सीरीज हाइब्रिड सिस्टम में पहियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है। जबकि पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जेनरेटर की तरह काम करता है जो बैटरी को चार्ज करता है। इस आसान और किफायती तकनीक की मदद से नई फ्रोंक्स 35 किमी प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकती है।
फीचर्स भी होगी दमदार
फीचर्स के मामले में भी मारुति ने इसे काफी प्रीमियम बनाया है। नई फ्रोंक्स में अब वेंटीलेटेड सीटें मिलेंगी, जो गर्मियों के सफर को आरामदायक बनाएंगी। जबकि सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान कार के पीछे वाले हिस्से पर 'LIDAR' सेंसर और हाइब्रिड बैज भी देखा गया है। इसके अलावा, चर्चा है कि मारुति इसमें 'ऑल व्हील ड्राइव' (AWD) सिस्टम भी दे सकती है।
फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन की भी तैयारी
दूसरी ओर मारुति सुजुकी इस कार का एक फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी लाने की तैयारी में है जो E85 फ्यूल (85% इथेनॉल मिक्स) पर चल सकेगा। भारत में लॉन्च होने के बाद नई फ्रोंक्स का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी दिग्गज एसयूवी से होगा। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, फीचर्स में हाई-टेक हो माइलेज ज्यादा हो तो नई फ्रोंक्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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