टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड, 35 km तक मिलेगा माइलेज; वीडियो वायरल

Apr 25, 2026 04:53 pm IST

मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कारों में से एक फ्रोंक्स अब एक बड़े अपडेट के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। साल 2023 में लॉन्च होने के बाद से ही यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।

मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कारों में से एक फ्रोंक्स अब एक बड़े अपडेट के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। साल 2023 में लॉन्च होने के बाद से ही यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। हाल ही में इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई फ्रोंक्स दिखने में पहले से ज्यादा मॉडर्न होगी। साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए 'लेवल 2 ADAS' और एक बिल्कुल नया 'हाइब्रिड इंजन' भी मिलेगा। माना जा रहा है कि यह मारुति की अब तक की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार साबित होगी।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार, नई फ्रोंक्स को भारी कवर (कैमूफ्लाज) के साथ देखा गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसके अगले हिस्से (फ्रंट फेसिया) और बंपर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी LED टेल लैंप्स को भी नया लुक दिया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान इस कार को खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर काफी आसानी से चलते देखा गया। इससे पता चलता है कि इसका सस्पेंशन सिस्टम भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी मजबूत बनाया गया है।

35 किमी तक मिलेगा माइेलज इस फेसलिफ्ट मॉडल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 'सीरीज हाइब्रिड' इंजन है। अभी तक फ्रोंक्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, सीरीज हाइब्रिड सिस्टम में पहियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है। जबकि पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जेनरेटर की तरह काम करता है जो बैटरी को चार्ज करता है। इस आसान और किफायती तकनीक की मदद से नई फ्रोंक्स 35 किमी प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकती है।

फीचर्स भी होगी दमदार फीचर्स के मामले में भी मारुति ने इसे काफी प्रीमियम बनाया है। नई फ्रोंक्स में अब वेंटीलेटेड सीटें मिलेंगी, जो गर्मियों के सफर को आरामदायक बनाएंगी। जबकि सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान कार के पीछे वाले हिस्से पर 'LIDAR' सेंसर और हाइब्रिड बैज भी देखा गया है। इसके अलावा, चर्चा है कि मारुति इसमें 'ऑल व्हील ड्राइव' (AWD) सिस्टम भी दे सकती है।