मारुति की इस नई फ्रोंक्स SUV में सिर्फ 15% पेट्रोल ही होगा इस्तेमाल, दमदार होगा माइलेज; डिटेल भी आ गई सामने
सुजुकी मोटर्स आने वाले सालों में ऑप्शनल फ्यूल वाले कई मॉडल लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसकी तगड़ी तैयार भी कर चुकी है। अब वो 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025 जापान मोबिलिटी शो में अपने कई नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट पेश करने वाली है। इस लिस्ट में उसकी फ्लेक्स-फ्यूल वाला फ्रोंक्स SUV भी शामिल है। कंपनी ने इसे फ्रोंक्स E85 FFV नाम किया है। यानी ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी। यानी पेट्रोल की तुलना में इसे चलाने के खर्च काम कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 15% ही पेट्रोल इस्तेमाल होगा। चलिए कंपनी की इस फ्रोंक्स E85 FFV के बारे में जानते हैं।
फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का एक रिवाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में देखा गया है। इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि यह E85 मानकों के अनुरूप होगा। E85 मॉडल बेंजीन जैसे विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए जाने जाते हैं।
फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन E85 फ्यूल की विशेषताओं के आधार पर एक बुनियादी विचार प्राप्त किया जा सकता है। आम तौर पर, E85-अनुरूप कारों में ईंधन टैंक, ईंधन लाइनों, होज, ईंधन पंप, इंजेक्टर, सील और गास्केट के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वास्तविक समय में इथेनॉल सामग्री अनुपात का पता लगाने के लिए विशेष ईंधन सेंसर की आवश्यकता होती है।
E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100-110 होती है, जो टर्बोचार्ज्ड सेटअप में हायर कमप्रेशन अनुपात और अधिक बूस्ट की अनुमति देती है। स्वच्छ दहन के साथ, इंजन का घिसाव कम होता है। प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजनों में उपयोग किए जाने पर E85 फ्यूल के साथ प्रदर्शन लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि, एक सुचारू टॉर्क वितरण संभव है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और बदलावों के साथ, E85 मॉडल आमतौर पर अपने केवल पेट्रोल समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं।
मारुति फ्रोंक्स को इसके स्पोर्टी लुक के लिए पसंद किया जाता है, जिसमें आकर्षक फ्रंट फेसिया, वेव ग्रिल डिजाइन, शार्प LED DRLs, जियोमेट्रिक प्रिसिशन कट अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स शामिल हैं। भारत में बिकने वाली मौजूदा फ्रोंक्स में दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 89.73 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT के साथ आता है।
यह इंजन बाई-फ्यूल वर्जन (पेट्रोल + CNG) में भी उपलब्ध है। CNG पर चलने पर, इसका आउटपुट 77.5 PS और 98.5 Nm है। फ्रोंक्स CNG केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। दूसरा इंजन विकल्प 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल है जो 100.06 PS और 147.6 Nm जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं।
