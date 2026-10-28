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लॉन्च से पहले दिखा Maruti Suzuki Fronx का फेसलिफ्ट, 35kmpl हो सकता है माइलेज, ADAS की भी उम्मीद

By Kumar Prashant Singh
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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले इसके टेस्ट मॉडल के नए फोटो सामने आए हैं। नए मॉडल में डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ ADAS फीचर्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है।

Fronx Facelift expected to launch soon
जल्द आ सकता है फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट
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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का अपकमिंग फेसलिफ्ट मॉडल कई हफ्तों से काफी चर्चा में है। ग्राहकों को भी इसके फेसलिफ्ट का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी की इस नई एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अब हाल ही में इसकी कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ गई है। इन स्पाई शॉट्स को Auto Intel India ने अपने X अकाउंट पर शेयर किया है। फोटो में दिख रहा टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कवर्ड है, लेकिन इसके डिजाइन से साफ है कि यह अपडेटेड फ्रॉन्क्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मॉडल में डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ ADAS फीचर्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। खास बात है कि कुछ रिपोर्ट्स में इसका क्लेम्ड माइलेज 35 kmpl तक बताया गया है।

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फ्रंट डिजाइन में होंगे बदलाव

नई फ्रॉन्क्स का ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसमें ड्यूल-फंक्शन LED DRLs, स्प्लिट हेडलैंप और बड़ी फ्रंट ग्रिल जैसे फीचर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल में ग्रिल को नया डिजाइन मिल सकता है। इसके अलावा फ्रंट बंपर और फॉक्स स्किड प्लेट में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है। टेस्टिंग मॉडल में मौजूदा कार जैसे अलॉय व्हील दिखाई दिए हैं। वहीं, इसके रियर डिजाइन में बड़े बदलाव की संभावना कम है।

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मिल सकते हैं Level 2 ADAS फीचर्स

फेसलिफ्ट फ्रॉन्क्स में सबसे बड़ा अपडेट Level 2 ADAS फीचर्स के तौर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। एसयूवी के केबिन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इसमें 6 एयरबैग और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs भी ऑफर कर सकती है।

नए 1.2-लीटर इंजन के साथ आएगी फ्रॉन्क्स

रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के मौजूदा 1.2-लीटर K12C, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह नया Z12E सीरीज इंजन दे सकती है। यह 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर इंजन है, जो पहले से ही मारुति बलेनो, डिजायर और स्विफ्ट में दिया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन में बदलाव को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।

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खास बात है कि फ्रॉन्क्स में अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सीरीज-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज होगी। इस सिस्टम में पेट्रोल इंजन सीधे व्हील्स को पावर देने की बजाय जेनरेटर की तरह काम करेगा और हाइब्रिड बैटरी को चार्ज करेगा। इसके बाद बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रॉन्क्स का माइलेज करीब 35 kmpl तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी में शामिल हो सकती है। मारुति आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को अपनी दूसरी किफायती कारों में भी ऑफर कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके माइलेज के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

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फ्रॉन्क्स में मौजूदा 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। इसके साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। बताते चलें कि फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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