इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये बचाने का मौका, CNG पर 28 KM+ है माइलेज; इनमें एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी ताबड़तोड़ बिकने वाली एसयूवी Maruti Suzuki Fronx पर भी शानदार बचत का मौका दे रही है।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स नवंबर 2026

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Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी ताबड़तोड़ बिकने वाली एसयूवी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) पर भी शानदार बचत का मौका दे रही है। ग्राहक इस दौरान फ्रोंक्स खरीदने पर अधिकतम 20,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 5,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा 10,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये तक का ही स्क्रैपेज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

बाहर से कुछ ऐसी दिखती है कार मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एक स्पोर्टी लुक वाली कॉम्पैक्ट SUV है। इसे SUV जैसा लुक देने के लिए इसमें ऊंचा बोनट, चौड़ी फ्रंट ग्रिल, LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप और मस्कुलर बंपर दिया गया है। साइड में उभरे हुए व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और 16-इंच तक के अलॉय व्हील मिलते हैं। वहीं, पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप इसे अलग पहचान देते हैं। इसकी कूपे-स्टाइल रूफलाइन और 190mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे सड़क पर दमदार लुक देते हैं।

धांसू हैं फ्रोंक्स के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो फ्रोंक्स में 9-इंच तक का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यह वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर AC वेंट्स और सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी के लिए मारुति फ्रोंक्स के सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं। इसके अलावा, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रोलओवर मिटिगेशन, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

28 KM+ है माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो फ्रोंक्स में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क देता है। वहीं, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 100bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क देता है। कंपनी के अनुसार, पेट्रोल मॉडल का माइलेज करीब 20.01 से 22.89 km/l तक है। जबकि CNG मॉडल में 28.51 km/kg तक माइलेज मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.85 लाख रुपये है।