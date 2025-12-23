फ्रोंक्स हो गई लगभग टैक्स फ्री! यहां से खरीदने पर ₹75000 बचेंगे; बेस मॉडल तो सिर्फ ₹6.24 लाख में

संक्षेप: मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) कंपनी के साथ-साथ देश की भी फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है। अब फ्रोंक्स शोरूम्स के साथ CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।

Dec 23, 2025 11:23 am IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) कंपनी के साथ-साथ देश की भी फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है। अब मारुति फ्रोंक्स शोरूम्स के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए फ्रोंक्स लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।

14 पर्सेंट ही जीएसटी लगती है दरअसल, CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये बच जाते हैं। Cars24 के अनुसार, अगर मारुति फ्रोंक्स की बात करें तो वैरिएंट वाइज इसपर 61 हजार से लेकर 75 हजार रुपये तक टैक्स की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज इस टैक्स छूट के बारे में विस्तार से।

वैरिएंट CSD प्राइस (लाख रुपये) एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये) अंतर (रुपये) फ्रोंक्स सिग्मा 6.24 6.85 61,000 फ्रोंक्स डेल्टा 6.97 7.64 67,000 फ्रोंक्स डेल्टा प्लस 7.33 8.04 71,000 फ्रोंक्स डेल्टा प्लस AMT 7.79 8.54 75,000

शानदार है एसयूवी का एक्सटीरियर दूसरी ओर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का एक्सटीरियर भी ग्राहकों को काफी पसंद आता है। अगर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में एक रेज्ड बोनेट, प्रॉमिनेंट ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और एग्रेसिव बंपर डिजाइन दिया गया है जो स्ट्रांग रोड प्रसेंस को दिखाता है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में ग्राहकों को 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है।