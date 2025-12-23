Hindustan Hindi News
फ्रोंक्स हो गई लगभग टैक्स फ्री! यहां से खरीदने पर ₹75000 बचेंगे; बेस मॉडल तो सिर्फ ₹6.24 लाख में

फ्रोंक्स हो गई लगभग टैक्स फ्री! यहां से खरीदने पर ₹75000 बचेंगे; बेस मॉडल तो सिर्फ ₹6.24 लाख में

संक्षेप:

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) कंपनी के साथ-साथ देश की भी फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है। अब फ्रोंक्स शोरूम्स के साथ CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।

Dec 23, 2025 11:23 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki Fronxarrow

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) कंपनी के साथ-साथ देश की भी फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है। अब मारुति फ्रोंक्स शोरूम्स के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए फ्रोंक्स लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।

वैरिएंटCSD प्राइस (लाख रुपये)एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये)अंतर (रुपये)
फ्रोंक्स सिग्मा6.246.8561,000
फ्रोंक्स डेल्टा6.977.6467,000
फ्रोंक्स डेल्टा प्लस7.338.0471,000
फ्रोंक्स डेल्टा प्लस AMT7.798.5475,000

शानदार है एसयूवी का एक्सटीरियर

दूसरी ओर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का एक्सटीरियर भी ग्राहकों को काफी पसंद आता है। अगर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में एक रेज्ड बोनेट, प्रॉमिनेंट ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और एग्रेसिव बंपर डिजाइन दिया गया है जो स्ट्रांग रोड प्रसेंस को दिखाता है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में ग्राहकों को 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 147.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। एसयूवी के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
