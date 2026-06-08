लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा मारुति की इस SUV का जादू, 5 लाख बिक्री का आंकड़ा पार; कीमत ₹6.85 लाख

मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। नेक्सा पोर्टफोलियो की इस धांसू गाड़ी ने देश में 5 लाख डोमेस्टिक होलसेल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स ने भारतीय मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बता दें कि नेक्सा पोर्टफोलियो की इस धांसू गाड़ी ने देश में 5 लाख डोमेस्टिक होलसेल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि अप्रैल, 2023 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को यह मुकाम हासिल करने में महज 38 महीने का वक्त लगा है। आइए जानते हैं मारुति फ्रोंक्स की बिक्री और इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

विदेशों में फ्रोंक्स का जलवा न्यूज वेबसाइट autopunditz में छपी एक खबर के अनुसार, मई, 2026 के अंत तक फ्रोंक्स की कुल 5,12,829 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बता दें कि घरेलू मार्केट के साथ-साथ विदेशों में भी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का जलवा है। यह गाड़ी 1.75 लाख से ज्यादा यूनिट्स के एक्सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की नंबर-1 एक्सपोर्ट होने वाली पैसेंजर व्हीकल रही है।

मई 2026 में सबसे बड़ी बिक्री बीते महीने यानी मई 2026 में मारुति फ्रोंक्स को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फ्रोंक्स ने इस दौरान कुल 20,686 यूनिट्स की बंपर बिक्री की है। यह कैलेंडर ईयर 2026 में इस गाड़ी का अब तक का सबसे बेहतरीन मासिक प्रदर्शन है। इसके साथ ही फ्रोंक्स के इतिहास में यह सिर्फ तीसरा मौका है, जब इसने एक महीने में 20,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले गाड़ी ने फरवरी, 2025 में 21,461 यूनिट्स और दिसंबर, 2025 में 20,706 यूनिट्स की बिक्री की थी। इस शानदार सेल की बदौलत फ्रोंक्स मई महीने में मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली यूटिलिटी व्हीकल (UV) बनकर उभरी है।

52% बढ़ गई बिक्री बता दें कि मई, 2025 में फ्रोंक्स की कुल 13,584 यूनिट्स बिकी थीं। इसके मुकाबले मई, 2026 में इसकी बिक्री में करीब 52 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं, मासिक आधार पर देखें, तो अप्रैल 2026 की 18,829 यूनिट्स के मुकाबले मई में इसकी बिक्री में लगभग 10 पर्सेंट की मजबूती आई है। साल 2026 के शुरुआती पांच महीनों (जनवरी से मई) में ही यह कार कुल 82,306 यूनिट्स बिक चुकी है।

कुछ ऐसी रही बिक्री कैलेंडर ईयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मारुति फ्रोंक्स की कंसिस्टेंसी वाकई काबिलेतारीफ है। लॉन्चिंग ईयर यानी CY2023 के महज 9 महीनों में इसने 94,393 यूनिट्स की बिक्री की थी। इसके बाद CY2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,56,236 यूनिट्स और CY2025 में 1,79,894 यूनिट्स तक पहुंच गया। गाड़ी के सफर को देखें तो इसने शुरुआती 1 लाख का आंकड़ा 10 महीने में छुआ था। जबकि 3 लाख तक पहुंचने में 23 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी ने 4 लाख से 5 लाख का सफर महज 6 महीने में पूरा कर लिया।

शानदार है एसयूवी का एक्सटीरियर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का एक्सटीरियर भी ग्राहकों को काफी पसंद आता है। अगर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में एक रेज्ड बोनेट, प्रॉमिनेंट ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और एग्रेसिव बंपर डिजाइन दिया गया है जो स्ट्रांग रोड प्रसेंस को दिखाता है। इसके मस्कुलर व्हील आर्चेस और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स कार को साइड प्रोफाइल से बेहद अट्रैक्टिव लुक देते हैं। वहीं, पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स रात के वक्त इस कूपे-स्टाइल एसयूवी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में ग्राहकों को 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। कार में दिया गया हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और वायरलेस चार्जिंग पैड ड्राइवर के सफर को बेहद आरामदायक और हाई-टेक बना देते हैं। प्रीमियम केबिन थीम और ड्यूल-टोन डैशबोर्ड के चलते गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको एक लग्जरी कार जैसा फील आता है।