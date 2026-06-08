Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा मारुति की इस SUV का जादू, 5 लाख बिक्री का आंकड़ा पार; कीमत ₹6.85 लाख

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। नेक्सा पोर्टफोलियो की इस धांसू गाड़ी ने देश में 5 लाख डोमेस्टिक होलसेल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा मारुति की इस SUV का जादू, 5 लाख बिक्री का आंकड़ा पार; कीमत ₹6.85 लाख
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Fronxarrow

दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स ने भारतीय मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बता दें कि नेक्सा पोर्टफोलियो की इस धांसू गाड़ी ने देश में 5 लाख डोमेस्टिक होलसेल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि अप्रैल, 2023 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) को यह मुकाम हासिल करने में महज 38 महीने का वक्त लगा है। आइए जानते हैं मारुति फ्रोंक्स की बिक्री और इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 74.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
BMW X7
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW X5
BMW X5
₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 62 - 65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
अभी ऑफर पाएं

विदेशों में फ्रोंक्स का जलवा

न्यूज वेबसाइट autopunditz में छपी एक खबर के अनुसार, मई, 2026 के अंत तक फ्रोंक्स की कुल 5,12,829 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बता दें कि घरेलू मार्केट के साथ-साथ विदेशों में भी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का जलवा है। यह गाड़ी 1.75 लाख से ज्यादा यूनिट्स के एक्सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की नंबर-1 एक्सपोर्ट होने वाली पैसेंजर व्हीकल रही है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.8 - 9.57 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:मारुति ने बंद किया इस कार का प्रोडक्शन, अब बचे स्टॉक पर दे रही ₹57,500 की छूट

मई 2026 में सबसे बड़ी बिक्री

बीते महीने यानी मई 2026 में मारुति फ्रोंक्स को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फ्रोंक्स ने इस दौरान कुल 20,686 यूनिट्स की बंपर बिक्री की है। यह कैलेंडर ईयर 2026 में इस गाड़ी का अब तक का सबसे बेहतरीन मासिक प्रदर्शन है। इसके साथ ही फ्रोंक्स के इतिहास में यह सिर्फ तीसरा मौका है, जब इसने एक महीने में 20,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले गाड़ी ने फरवरी, 2025 में 21,461 यूनिट्स और दिसंबर, 2025 में 20,706 यूनिट्स की बिक्री की थी। इस शानदार सेल की बदौलत फ्रोंक्स मई महीने में मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली यूटिलिटी व्हीकल (UV) बनकर उभरी है।

52% बढ़ गई बिक्री

बता दें कि मई, 2025 में फ्रोंक्स की कुल 13,584 यूनिट्स बिकी थीं। इसके मुकाबले मई, 2026 में इसकी बिक्री में करीब 52 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं, मासिक आधार पर देखें, तो अप्रैल 2026 की 18,829 यूनिट्स के मुकाबले मई में इसकी बिक्री में लगभग 10 पर्सेंट की मजबूती आई है। साल 2026 के शुरुआती पांच महीनों (जनवरी से मई) में ही यह कार कुल 82,306 यूनिट्स बिक चुकी है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इन तीन SUV को मिलने वाला है बड़ा अपडेट, नया लुक, फीचर भी कमाल के

कुछ ऐसी रही बिक्री

कैलेंडर ईयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मारुति फ्रोंक्स की कंसिस्टेंसी वाकई काबिलेतारीफ है। लॉन्चिंग ईयर यानी CY2023 के महज 9 महीनों में इसने 94,393 यूनिट्स की बिक्री की थी। इसके बाद CY2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,56,236 यूनिट्स और CY2025 में 1,79,894 यूनिट्स तक पहुंच गया। गाड़ी के सफर को देखें तो इसने शुरुआती 1 लाख का आंकड़ा 10 महीने में छुआ था। जबकि 3 लाख तक पहुंचने में 23 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी ने 4 लाख से 5 लाख का सफर महज 6 महीने में पूरा कर लिया।

शानदार है एसयूवी का एक्सटीरियर

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का एक्सटीरियर भी ग्राहकों को काफी पसंद आता है। अगर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में एक रेज्ड बोनेट, प्रॉमिनेंट ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और एग्रेसिव बंपर डिजाइन दिया गया है जो स्ट्रांग रोड प्रसेंस को दिखाता है। इसके मस्कुलर व्हील आर्चेस और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स कार को साइड प्रोफाइल से बेहद अट्रैक्टिव लुक देते हैं। वहीं, पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स रात के वक्त इस कूपे-स्टाइल एसयूवी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं।

ये भी पढ़ें:दिवाली के आसपास लॉन्च होगी यह दमदार हाइब्रिड SUV, मिलेंगे बेहद शानदार फीचर

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में ग्राहकों को 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। कार में दिया गया हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और वायरलेस चार्जिंग पैड ड्राइवर के सफर को बेहद आरामदायक और हाई-टेक बना देते हैं। प्रीमियम केबिन थीम और ड्यूल-टोन डैशबोर्ड के चलते गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको एक लग्जरी कार जैसा फील आता है।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹2.15 लाख रुपये सस्ती हो गई मारुति की यह फैमिली कार

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 100bhp की अधिकतम पावर और 147.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। एसयूवी के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा माइलेज के शौकीनों के लिए इसमें 1.2-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और सीएनजी (CNG) का ऑप्शन भी मिलता है। भारतीय मार्केट में मारुति फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख से शुरू होकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Fronx Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।