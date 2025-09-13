GST कट से मारुति फ्रोंक्स पर होगी ₹100000 से ज्यादा की बचत, जानिए वैरिएंट वाइज कीमत
मारुति सुजुकी ने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के तहत अपनी धांसू कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स (Fronx) की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इस मॉडल पर अब अधिकतम 1.11 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
मारुति सुजुकी ने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के तहत अपनी धांसू कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स (Fronx) की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इस मॉडल पर अब अधिकतम 1.11 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। नई कीमतें लागू होने के बाद मारुति फ्रोंक्स अब और भी किफायती हो गई है। यानी कि अब यह ग्राहकों के लिए यह पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी साबित होगी। खास बात ये है कि यह कटौती फेस्टिव सीजन से ठीक पहले की गई है जिससे डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद है।
बेस वैरिएंट पर भी फायदा
अगर बात करें मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट की तो 1.2 Sigma अब 65 हजार रुपये सस्ता यानी 6.94 लाख रुपये में मिलेगा। इसके अलावा, 1.2 Delta 73 हजार रुपये की छूट के साथ 7.72 लाख में और 1.2 Delta AT 77 हजार रुपये की कमी के बाद 8.18 लाख में खरीदा जा सकता है।
सीएनजी वैरिएंट भी हुई सस्ती
दूसरी ओर मारुति फ्रोंक्स Delta+ अब 76 हजार रुपये सस्ती यानी 8.09 लाख रुपये में मिलेगा। वहीं, Delta+ AT पर भी 80 हजार रुपये की राहत मिली है। यानी यह अब 8.55 लाख रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, 1.2 CNG Sigma अब 73 हजार सस्ता यानी 7.81 लाख रुपये और 1.2 CNG Delta 81 हजार सस्ता यानी 8.59 लाख रुपये में उपलब्ध है। वहीं, 1.2 Delta+ (O) अब 76 हजार कम सस्ता यानी 8.20 लाख और Delta+ (O) AT 81 हजार सस्ता यानी 8.65 लाख रुपये में मिल रहा है।
इस वैरिएंट पर 1.11 लाख की छूट
दूसरी ओर 1.0 Turbo MHEV Delta+ अब 84 हजार सस्ता यानी 8.96 लाख रुपये, 1.0 Turbo MHEV Zeta 91 हजार सस्ता यानी 9.72 लाख रुपये और 1.0 Turbo MHEV Zeta AT 11 लाख पूरे 1.03 लाख सस्ता में मिल रहा है। वहीं, टॉप वैरिएंट्स में 1.0 Turbo MHEV Alpha 99 हजार सस्ता यानी 10.56 लाख रुपये और इसका ऑटोमैटिक वर्जन Alpha AT 1.11 लाख की छूट के साथ 11.84 लाख रुपये में मिलेगा।
