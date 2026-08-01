₹6.85 लाख की इस कार ने विदेशों में मचाया धमाल, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1; देखें टॉप-10 में कौन-कौन
विदेशी ग्राहकों के बीच भी मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि अप्रैल से लेकर जून 2026 के बीच हुए कार एक्सपोर्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के साथ-साथ विदेशी ग्राहकों के बीच भी मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2026 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच हुए कार एक्सपोर्ट में मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी फ्रोंक्स ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने इस दौरान 3.17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23,803 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि ठीक 1 साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा कुल 23,071 यूनिट था। यह जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली कारों के बारे में विस्तार से।
तीसरे नंबर पर रही मारुति ई विटारा
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी जिम्नी रही। मारुति सुजुकी जिम्नी ने इस दौरान 46.45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,840 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ई विटारा रही। मारुति ई विटारा ने इस दौरान कुल 15,210 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा, एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 9.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,282 यूनिट कारों का निर्यात किया।
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Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.36 लाख
Maruti Suzuki Fronx EV
₹ 12 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
31% बढ़ गया डिजायर का निर्यात
दूसरी ओर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 9.22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,163 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि छठे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 30.84 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,798 यूनिट कारों का निर्यात किया। इसके अलावा, सातवें नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में निसान मैग्नाइट रही। निसान मैग्नाइट ने इस दौरान 0.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,765 यूनिट कारों का निर्यात किया।
दसवें नंबर पर रही हुंडई ऑरा
आठवें नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 23.11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,598 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि नौवें नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 39.39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,554 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि दसवें नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8,670 यूनिट कारों का निर्यात किया।
मारुति फ्रोंक्स की खासियत
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एक स्पोर्टी लुक वाली कार है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है। कार पेट्रोल पर करीब 20 से 22.89 kmpl और CNG में लगभग 28.5 km/kg तक का माइलेज दे देती है। फीचर्स में 9-इंच का टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग्स जैसी काम की चीजें मिलती हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख से शुरू होकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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