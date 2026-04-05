एक झटके में ₹95000 तक सस्ती हो गई मारुति फ्रोंक्स, बलेनो, जिम्नी, इग्निस और XL6, अब खरीदने की मचेगी लूट!
मारुति सुजुकी अप्रैल, 2026 में अपनी चुनिंदा कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ग्राहक इस महीने मारुति सुजुकी की प्रीमियम कारें जिम्नी, फ्रोंक्स, बलेनो, इग्निस और XL6 पर अधिकतम 95,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
मारुति सुजुकी अप्रैल, 2026 में अपनी चुनिंदा कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली इन कारों पर कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स जैसे दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें कि ग्राहक इस महीने मारुति सुजुकी की प्रीमियम कारें जिम्नी, फ्रोंक्स, बलेनो, इग्निस और XL6 पर अधिकतम 95,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
मारुति जिमनी और XL6 पर तगड़ा ऑफर
ऑफ-रोड एसयूवी के शौकीनों के लिए मारुति सुजुकी जिम्नी पर इस महीने 50,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा, 5,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट छूट भी उपलब्ध है। यानी कुल मैक्सिमम बचत 55,000 रुपये का हो जाता है। वहीं, अगर आप फैमिली ट्रिप के लिए XL6 प्लान कर रहे हैं तो 2025 या पुराने स्टॉक पर कुल 95,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। डिस्काउंट शामिल है। जबकि 2026 मॉडल पर कुल 45,000 रुपये की छूट मिल रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
बलेनो और इग्निस पर भी छूट
मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर भी अप्रैल में अच्छे ऑफर्स हैं। मारुति सुजुकी बलेनो पर कंपनी अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा, मारुति सुजुकी इग्निस पर भी कंपनी अधिकतम 32,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस कार पर भी कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं।
मारुति फ्रोंक्स पर भी बंपर बचत
मारुति सुजुकी की स्टाइलिश क्रॉसओवर फ्रोंक्स भी इस रेस में पीछे नहीं है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पर भी कंपनी अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसमें भी कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं। बता दें कि फ्रोंक्स देश की फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है।
जानिए कीमतों की डिटेल्स
भारतीय मार्केट में मारुति फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख से लेकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है। जबकि बलेनो की कीमत 5.99 लाख से 9.10 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, नेक्सा की एंट्री-लेवल कार इग्निस की कीमत 5.35 लाख से 7.42 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, प्रीमियम 6-सीटर एमपीवी XL6 की कीमत 11.52 लाख से शुरू होकर 14.47 लाख रुपये तक जाती है। जबकि ऑफ-रोडिंग एसयूवी जिम्नी 12.31 लाख से 14.45 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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