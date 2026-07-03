मारुति की इस सबसे तेज बिकने वाली SUV पर बंपर छूट, कीमत ₹6.85 लाख; माइलेज 28 km से ज्यादा

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी देश की फास्टेस्ट-सेलिंग एसयूवी फ्रोंक्स पर भी डिस्काउंट दे रही है।

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मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी देश की फास्टेस्ट-सेलिंग एसयूवी फ्रोंक्स पर भी डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) खरीदने पर अधिकतम 20,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं फ्रोंक्स के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका शानदार डिजाइन है। यह कार प्रीमियम हैचबैक और एसयूवी का एक बेहतरीन मिक्स (क्रॉसओवर) है। इसका फ्रंट लुक मारुति की महंगी ग्रैंड विटारा से प्रेरित है, जिसमें बड़ी ग्रिल, एलईडी डीआरएल और मस्कुलर बंपर मिलता है। पीछे की तरफ दी गई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और कूपे जैसा ढलान वाला रूफलाइन इसे बेहद अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक देते हैं।

28 किमी से ज्यादा है माइलेज अगर पावरट्रेन की बात करें तो तो फ्रोंक्स में आपको दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए 1.2-लीटर का नेुुचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और दूसरा परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए 1.0-लीटर का बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन। माइलेज के मामले में भी मारुति की यह कार हमेशा की तरह आगे है। इसका पेट्रोल वैरिएंट करीब 20 से 22.89 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। जबकि सीएनजी (CNG) वैरिएंट में यह माइलेज बढ़कर 28.51 किमी प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स कार के अंदर कदम रखते ही आपको बेहद मॉडर्न केबिन मिलता है। इसमें 9-इंच का बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए फ्रोंक्स में अब स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट और ABS के साथ EBD जैसे जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।