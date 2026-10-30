बड़े बदलावों के साथ आ रही मारुति फ्रोंक्स, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी कार

दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर क्रॉसओवर SUV फ्रोंक्स को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। अब कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट प्रतीकात्मक फोटो

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Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर क्रॉसओवर SUV फ्रोंक्स को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाल ही में नई फ्रोंक्स का एक टेस्ट मॉडल सड़क किनारे खड़ा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि, गाड़ी पूरी तरह से कवर थी। फिर भी इसके कुछ नए बदलावों की जानकारी मिल गई है। नई फ्रोंक्स में डिजाइन के साथ फीचर्स और इंजन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार इसमें ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, CNG मॉडल में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है।

डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव नई मारुति फ्रोंक्स के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी इसके मौजूदा लुक को बरकरार रखते हुए कुछ छोटे बदलाव कर सकती है। सामने आई तस्वीरों के अनुसार, इसकी फ्रंट ग्रिल में नए डिजाइन वाले इंसर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं, स्प्लिट LED हेडलैंप का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है। एक और खास बदलाव इसके बोनट पर देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल में ग्रिल के बीच में लगा सुजुकी लोगो नए मॉडल में बोनट के आगे की तरफ दिया जा सकता है। इसके पीछे रडार और कैमरा लगाने की जगह मिलेगी, जो ADAS फीचर्स को काम करने में मदद करेंगे।

मिल सकता है लेवल-2 ADAS फीचर्स की बात करें तो नई फ्रोंक्स में लेवल-2 ADAS मिलने की उम्मीद है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा, हाई बीम असिस्ट और गाड़ी के अपनी लेन से भटकने पर अलर्ट देने वाला फीचर भी मिलेगा। सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कंपनी इसमें पीछे डिस्क ब्रेक भी दे सकती है। जबकि मौजूदा मॉडल में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। केबिन में बेहतर कूलिंग वाला नया वायरलेस फोन चार्जर, आगे की सीटों में वेंटिलेशन और क्लेरियन साउंड सिस्टम मिल सकता है।

इंजन में भी होगा बदलाव इंजन की बात करें तो नई फ्रोंक्स में मौजूदा 1.2-लीटर K12N पेट्रोल इंजन की जगह नया Z12E 3-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन नई स्विफ्ट और डिजायर में भी मिलता है। पेट्रोल पर यह करीब 81.8bhp की पावर और 112.4Nm का टॉर्क देगा। जबकि CNG पर इसकी पावर करीब 68.8bhp और टॉर्क 101.8Nm हो सकता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। खास बात यह है कि नए मॉडल में AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन पेट्रोल के साथ-साथ CNG वैरिएंट में भी दिया जा सकता है।

टर्बो इंजन रह सकता है जारी दूसरी ओर ज्यादा पावर चाहने वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है। यह 3-सिलेंडर इंजन है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, मारुति सुजुकी ने अभी तक नई फ्रोंक्स की लॉन्चिंग और कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और अपडेटेड इंजन के साथ कंपनी इस क्रॉसओवर SUV को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी में है।