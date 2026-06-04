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मारुति लाई देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर; ये पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि 100% इथेनॉल से भरेगी फर्राटा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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यह भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार है, जो E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मारुति लाई देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर; ये पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि 100% इथेनॉल से भरेगी फर्राटा

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी और देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को पेश कर दिया है। कंपनी की फ्लेक्स फ्यूल वाली पहली कार वैगनआर है। यह भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार है, जो E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नया मॉडल आम लोगों के लिए पहली पैसेंजर कार भी है, 100% इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले इस कार की जानकारी सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर की थी।

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यह लॉन्च केंद्र सरकार के उस कदम के ठीक बाद उठाया गया है, जिसमें इथेनॉल-मिक्स फ्यूल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और व्यापक बनाया गया है। मई में सरकार ने ज्यादा इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड जिनमें E22, E25, E27 और E30 के लिए स्पेसिफिकेशन्स जारी किए थे, जिससे देश के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अगले स्टेज की नींव रखी गई। वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल लॉन्च के दौरान मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे।

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फ्लेक्स-फ्यूल कार क्या है?
फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल (FFV) का कॉन्सेप्ट शायद फ्यूचर की बात लगती हो, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बेहद प्रेक्टिकल है। एक फ्लेक्स-फ्यूल कार में एक इंटरनल कम्बशन इंजन होता है जो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड पर चलने में कैपेबल होता है। भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां E20 (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड) पर चलने के लिए ट्यून की गई होती हैं। मारुति की यह नई पेशकश इससे कहीं ज्यादा हायर ब्लेंड पर, यहां तक कि E100 (जो 100% शुद्ध इथेनॉल है) पर भी आसानी से चलने के लिए डिजाइन की गई है।

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इसे प्रेक्टिकल बनाने के लिए इंजीनियर्स को इसके इंटरनली सिस्टम को पूरी तरह से बदलना पड़ा। चूंकि इथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में रासायनिक रूप से ज्यादा संक्षारक होता है और स्वाभाविक रूप से नमी सोखता है, इसलिए एक आम फ्यूल टैंक खराब हो सकता है। मारुति के फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप में पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन किए गए इंजेक्टर, मजबूत फ्यूल लाइनें, टिकाऊ सील और एक खास तौर से कैलिब्रेटेड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम होने की संभावना है, ताकि यह इथेनॉल की अनोखी खूबियों को बिना किसी दिक्कत के संभाल सके।

मारुति लाई देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर

मारुति सुजुकी ने देश की पहली वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत कर दी है। ऐतिहासिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों (ग्रीन मोबिलिटी) पर होने वाली चर्चाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) का ही दबदबा रहा है। हालांकि, गडकरी ने बार-बार बताया है कि भारत अपनी पर्यावरणीय और आर्थिक कमजोरियों को ठीक करने के लिए किसी एक जादुई उपाय पर निर्भर नहीं रह सकता।

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मारुति लाई देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर

पहला, फ्यूल सोर्स स्थानीय कृषि खेतों की तरफ जाने से भारत तीन बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करता है। पहला कि यह नेशनल एनर्जी सेफ्टी को मजबूत करता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को उन अस्थिर जियो-पॉलिटिकल संकटों से बचाता है जो अक्सर ग्लोबल तेल सप्लाई में बाधा डालते हैं और स्थानीय ईंधन की कीमतें बढ़ा देते हैं।

दूसरा, यह घरेलू किसानों को जबरदस्त आर्थिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल पूरी तरह से देश में ही उगाए गए गन्ने के शीरे, मक्का, टूटे चावल और कृषि कचरे से बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईंधन पर खर्च किया गया पैसा सीधे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाए, ना कि विदेशों में बैठे विदेशी तेल कार्टेल के पास।

तीसरा, यह बदलाव परिवहन सेक्टर में बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में काफी साफ जलता है। यह सीधे तौर पर उन दम घोंटने वाले निकास उत्सर्जन को कम करता है, जो लगातार भारत के बड़े महानगरों को परेशान करते हैं। खासकर देश की राजधानी दिल्ली भी कई सालों से इससे जूझ रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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