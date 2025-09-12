अब भूल जाओ पेट्रोल और डीजल, फ्लेक्स फ्यूल पर दौड़ेंगी मारुति की कारें; हर लीटर पर ₹32 बचेंगे!

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का विकास किया जा रहा है और इन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी भारत के मजबूत विकास के साथ कदम मिलाकर अपने बायोगैस व्यवसाय को आगे बढ़ाती रहेगी और एक कार्बन-न्यूट्रल समाज के निर्माण की दिशा में काम करेगी।

मारुति सुजुकी आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। इसकी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (SMC) ने एक टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी अपडेट के दौरान घोषणा की। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करना भारतीय बाजार में कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के ब्रांड के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल को पारंपरिक पेट्रोल इंजनों के स्वच्छ ऑप्शन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये इथेनॉल सहित कई ईंधन मिश्रणों पर चलते हैं।

सुजुकी ने आगे बताया कि भारत में कार्बन न्यूट्रैलिटी की यात्रा में उसका एक प्रमुख मिशन बायोगैस व्यवसाय है। इसलिए, कंपनी डेयरी सहकारी समितियों के साथ मिलकर बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिनका संचालन 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। ये बायोगैस प्लांट भारत के 30 करोड़ मवेशियों के गोबर को बायोगैस में परिवर्तित करेंगे, जिसे जैविक उर्वरक और कार्बन-मुक्त ईंधन माना जाता है।