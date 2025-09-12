Maruti Suzuki Flex Fuel Vehicles Launching By Next Year अब भूल जाओ पेट्रोल और डीजल, फ्लेक्स फ्यूल पर दौड़ेंगी मारुति की कारें; हर लीटर पर ₹32 बचेंगे!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Flex Fuel Vehicles Launching By Next Year

अब भूल जाओ पेट्रोल और डीजल, फ्लेक्स फ्यूल पर दौड़ेंगी मारुति की कारें; हर लीटर पर ₹32 बचेंगे!

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का विकास किया जा रहा है और इन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी भारत के मजबूत विकास के साथ कदम मिलाकर अपने बायोगैस व्यवसाय को आगे बढ़ाती रहेगी और एक कार्बन-न्यूट्रल समाज के निर्माण की दिशा में काम करेगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:58 PM
अब भूल जाओ पेट्रोल और डीजल, फ्लेक्स फ्यूल पर दौड़ेंगी मारुति की कारें; हर लीटर पर ₹32 बचेंगे!

मारुति सुजुकी आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। इसकी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (SMC) ने एक टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी अपडेट के दौरान घोषणा की। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करना भारतीय बाजार में कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के ब्रांड के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल को पारंपरिक पेट्रोल इंजनों के स्वच्छ ऑप्शन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये इथेनॉल सहित कई ईंधन मिश्रणों पर चलते हैं।

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (SMC) ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल का विकास किया जा रहा है और इन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कहा, "सुजुकी भारत के मजबूत विकास के साथ कदम मिलाकर अपने बायोगैस व्यवसाय को आगे बढ़ाती रहेगी और एक कार्बन-न्यूट्रल समाज के निर्माण की दिशा में काम करेगी।"

सुजुकी ने आगे बताया कि भारत में कार्बन न्यूट्रैलिटी की यात्रा में उसका एक प्रमुख मिशन बायोगैस व्यवसाय है। इसलिए, कंपनी डेयरी सहकारी समितियों के साथ मिलकर बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिनका संचालन 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। ये बायोगैस प्लांट भारत के 30 करोड़ मवेशियों के गोबर को बायोगैस में परिवर्तित करेंगे, जिसे जैविक उर्वरक और कार्बन-मुक्त ईंधन माना जाता है।

मारुति सुजुकी का पूरा मॉडल लाइन-अप E20 ईंधन के अनुकूल है। अब, व्हीकल मन्युफैक्चरर ने फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित किया है जो 85% तक बायोएथेनॉल का समर्थन कर सकते हैं। कंपनी ने जनवरी में आयोजित 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में वैगनआर हैचबैक का फ्लेक्स-फ्यूल रेडी प्रोटोटाइप पेश किया था। मारुति वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल को ब्रांड के पहले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो E20 (20% इथेनॉल) से लेकर E85 (85% इथेनॉल) तक किसी भी पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकता है। इससे हर लीटर पर करीब 32 रुपए तक की बचत भी होगी।

