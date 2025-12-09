कम बजट में माइलेज ज्यादा: ये हैं 5 शानदार कारों के ऑप्शन; 34 km तक है माइलेज; सबसे सस्ती ₹3.50 लाख की

संक्षेप: मारुति सुजुकी माइलेज कारों के लिए अक्सर लोगों की पहली पसंद रहती है। दरअसल, मारुति सुजुकी कम बजट में ही अच्छी माइलेज वाली कारें देती है। मारुति की कई कारें 30 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देती हैं।

Dec 09, 2025 11:45 am IST

अगर आप भी रोजाना ज्यादा कार चलाते हैं और पेट्रोल का खर्च कम रखना चाहते हैं तो माइलेज आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी होती है। ऐसे में मारुति सुजुकी अक्सर लोगों की पहली पसंद रहती है। दरअसल, मारुति सुजुकी कम बजट में ही अच्छी माइलेज वाली कारें देती है। खास बात ये है कि मारुति की कई कारें 30 किलोमीटर से ज्यादा तक का माइलेज देती हैं जो शहर और लंबी दोनों ड्राइव में काम आती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही पांच बजट-फ्रेंडली मारुति कारों के बारे में जो ग्राहकों को बेहतर माइलेज देती हैं।

मारुति एस-प्रेसो मारुति सुजुकी एस-प्रेसो बेहतर माइलेज के लिए एक शानदार ऑप्शन है। बता दें कि मारुति सुजुकी एस-प्रेसो का सीएनजी मॉडल अपने ग्राहकों को करीब 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में एस-प्रेसो सीएनजी की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। कंपनी ने मारुति स्विफ्ट सीएनजी को बीते साल 5.79 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का सीएनजी मॉडल ग्राहकों को 32.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है।

मारुति वैगनआर मारुति सुजुकी वैगनआर भी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। मारुति वैगनआर का सीएनजी मॉडल अपने ग्राहकों को 33.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर के सीएनजी मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है।

मारुति अल्टो K10 बेहतर माइलेज वाली कार खरीदनी है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सीएनजी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। बता दें कि भारतीय मार्केट मेंऑल्टो K10 सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये है। यह कार अपने ग्राहकों को 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है।