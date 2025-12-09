Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki five budget cars offering more than 30 km mileage
कम बजट में माइलेज ज्यादा: ये हैं 5 शानदार कारों के ऑप्शन; 34 km तक है माइलेज; सबसे सस्ती ₹3.50 लाख की

संक्षेप:

मारुति सुजुकी माइलेज कारों के लिए अक्सर लोगों की पहली पसंद रहती है। दरअसल, मारुति सुजुकी कम बजट में ही अच्छी माइलेज वाली कारें देती है। मारुति की कई कारें 30 किलोमीटर से ज्यादा तक माइलेज देती हैं।

Dec 09, 2025 11:45 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप भी रोजाना ज्यादा कार चलाते हैं और पेट्रोल का खर्च कम रखना चाहते हैं तो माइलेज आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी होती है। ऐसे में मारुति सुजुकी अक्सर लोगों की पहली पसंद रहती है। दरअसल, मारुति सुजुकी कम बजट में ही अच्छी माइलेज वाली कारें देती है। खास बात ये है कि मारुति की कई कारें 30 किलोमीटर से ज्यादा तक का माइलेज देती हैं जो शहर और लंबी दोनों ड्राइव में काम आती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही पांच बजट-फ्रेंडली मारुति कारों के बारे में जो ग्राहकों को बेहतर माइलेज देती हैं।

मारुति एस-प्रेसो

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो बेहतर माइलेज के लिए एक शानदार ऑप्शन है। बता दें कि मारुति सुजुकी एस-प्रेसो का सीएनजी मॉडल अपने ग्राहकों को करीब 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में एस-प्रेसो सीएनजी की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। कंपनी ने मारुति स्विफ्ट सीएनजी को बीते साल 5.79 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का सीएनजी मॉडल ग्राहकों को 32.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है।

मारुति वैगनआर

मारुति सुजुकी वैगनआर भी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। मारुति वैगनआर का सीएनजी मॉडल अपने ग्राहकों को 33.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनआर के सीएनजी मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है।

मारुति अल्टो K10

बेहतर माइलेज वाली कार खरीदनी है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सीएनजी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। बता दें कि भारतीय मार्केट मेंऑल्टो K10 सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये है। यह कार अपने ग्राहकों को 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देने का दावा करती है।

मारुति सिलेरियो

मारुति सुजुकी सिलेरियो भी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कारों में शामिल है। भारतीय मार्केट में सिलेरियो सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये है। सिलेरियो सीएनजी अपने ग्राहकों को 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम से ज्यादा माइलेज देने का दावा करती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

