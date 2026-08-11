मारुति सुजुकी की इस SUV के लिए सर्विस कैंपेन, इस गड़बड़ी को फ्री में ठीक कर रही कंपनी
e Vitara के लिए पहला सर्विस कैंपेन शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि एसयूवी के Integrated Display System (IDS) के सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है। इसी को ठीक करने के लिए ग्राहकों को नेक्सा डीलरशिप की तरफ से लेटर भेजा गया है।
मारुति सुजुकी ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक SUV e Vitara के लिए पहला सर्विस कैंपेन शुरू किया है। टीम बीएचपी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ग्राहकों को Nexa डीलरशिप की तरफ से इस बारे में लेटर भेज कर जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि एसयूवी के Integrated Display System (IDS) के सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है। कंपनी के मुताबिक IDS कंट्रोल प्रोग्राम में एक एरर के कारण कार की स्क्रीन पर ऐवरेज पावर कंजम्पशन रियल कंजम्पशन से कम दिखाई दे सकता है। हालांकि, मारुति ने साफ किया है कि इस समस्या का कार की ड्राइविंग या काम करने की कैपेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह दिक्कत केवल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली इन्फर्मेशन तक सीमित है। यानी कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर या दूसरी जरूरी चीजों के फंक्शन पर इसका कोई असर नहीं है।
फ्री में अपडेट होगा सॉफ्टवेयर
इस समस्या को ठीक करने के लिए कंपनी ने सर्विस कैंपेन के तहत IDS सॉफ्टवेयर को री-प्रोग्राम करने का फैसला किया है। e Vitara के ओनर ऑथराइज्ड नेक्सा डीलरशिप पर जाकर यह अपडेट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के करा सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों को पहले वर्कशॉप का अपॉइंटमेंट लेना होगा। डीलरशिप पर टेक्नीशियन कार में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। मारुति ने यह भी कन्फर्म किया कि इस अपडेट से गाड़ी की वॉरंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक, यह एक प्रोएक्टिव स्टेप है, जिसका मकसद ग्राहकों को ज्यादा सही जानकारी और बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है।
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बैटरी या सेफ्टी से जुड़ी कोई समस्या नहीं
सर्विस कैंपेन की जानकारी के मुताबिक, यह कोई मैकेनिकल रिकॉल नहीं है। इसमें बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर, चार्जिंग सिस्टम या किसी सेफ्टी फीचर से जुड़ी समस्या का जिक्र नहीं है। दिक्कत सिर्फ ऐवरेज पावर कंजम्पशन की कैल्कुलेशन या डिस्प्ले से जुड़ी है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एफिशिएंसी की जानकारी कार के रियल एनर्जी कंजम्पशन को ज्यादा सही तरीके से दिखाएगी।
बढ़ रही e Vitara की सेल
e Vitara कंपनी की मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में पहली बड़ी एंट्री है। इसे 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। इसकी डिलीवरी फरवरी 2026 में शुरू हुई थी। लॉन्च के बाद एसयूवी की सेल लगातार बनी हुई है और पहले छह महीनों में इसकी कुल 9,861 यूनिट रिटेल हुईं। मार्च में इसकी मंथली सेल 2,254 यूनिट तक पहुंची थी। इसके बाद सेल करीब 1,500-2,000 यूनिट के बीच रही। जुलाई 2026 में e Vitara की 1,600 यूनिट बिकीं।
(Main Image: Carwale)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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