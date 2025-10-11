Maruti Suzuki First Electric SUV e Vitara Launching In December दिसंबर में खत्म होगा मारुति ई-विटारा का इंतजार, कंपनी के शोरूम पहुंचने लगेगी; क्रेटा इलेक्ट्रिक से मुकाबला, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Suzuki First Electric SUV e Vitara Launching In December

दिसंबर में खत्म होगा मारुति ई-विटारा का इंतजार, कंपनी के शोरूम पहुंचने लगेगी; क्रेटा इलेक्ट्रिक से मुकाबला

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इ-विटारा का इंतजार अभी भी बना हुआ है। कंपनी ने इसे ना लॉन्च करके विक्टोरिस SUV के साथ लोगों को सरप्राइज कर दिया। लॉन्च के साथ ही विक्टोरिस की कामयाबी का सिलसिला भी शुरू हो गया।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:41 AM
दिसंबर में खत्म होगा मारुति ई-विटारा का इंतजार, कंपनी के शोरूम पहुंचने लगेगी; क्रेटा इलेक्ट्रिक से मुकाबला
Maruti Suzuki e Vitara

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इ-विटारा का इंतजार अभी भी बना हुआ है। कंपनी ने इसे ना लॉन्च करके विक्टोरिस SUV के साथ लोगों को सरप्राइज कर दिया। लॉन्च के साथ ही विक्टोरिस की कामयाबी का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसे कुछ ही हप्तों में 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं। अब कंपनी की नजर अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने पर है। नई रिपोर्ट के मुताबिक, ई-विटार SUV इसी कैलेंडर ईयर के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कंपनी के शोरूम पहुंच जाएगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला क्रेटा इलेक्ट्रिक, नेक्सन EV से होगा।

ई-विटारा का प्रोडक्शन अगस्त में इंटरनेशनल मार्केट के लिए शुरू हो चुका है। SMC के गुजरात प्लांट से अब तक 6,000 से ज्यादा यूनिट्स की शिपिंग हो चुकी है। शुरुआत में गुजरात के पिपावाव बंदरगाह से 2,900 से ज्यादा यूनिट को यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम सहित 12 यूरोपीय देशों में भेजा जा चुका है। भारत में तैयार इस इलेक्ट्रिक SUV को दुनियाभर के 100 से अधिक देशों में भेजा जाएगा।

ई-विटारा के फीचर्स की हाइलाइट्स
मारुति ई-विटारा के फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट्स, डेटाइम रनिंग लैंप और टेल-लाइट्स, 18-इंच के व्हील, ग्रिल पर एक्टिव एयर वेंट, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, इनफिनिटी बाय हरमन ऑडियो सिस्टम, इन-कार कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, सिंगल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पीएम 2.5 एयर फिल्टर, वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग और स्प्लिट (60:40) रियर सीटें, ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट), स्नो मोड, वन-पैडल ड्राइविंग और रीजन मोड शामिल हैं।

मारुति ई-विटारा सेफ्टी किट
अब बात करें मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।

मारुति ई-विटारा के कलर ऑप्शन
मारुति सुजुकी ई-विटारा को 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसमें 6 मोनो-टोन और 4 डुअल-टोन कलर शामिल हैं। 6 सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंड्योर ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और ऑपुलेंट रेड शामिल हैं। वहीं, डुअल-टोन कलर में ब्लैक रूफ और ए-पिलर और बी-पिलर मिलेंगे। साथ ही, कंट्रास्टिंग आर्कटिक व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्प्लेंडिड सिल्वर और ऑपुलेंट रेड कलर ऑप्शन शामिल होंगे।

ई-विटारा की एक्सपेक्टेड कीमतें
मारुति सुजुकी ई विटारा की एक्सपेक्टेड कीमतों की बात करें तो सिग्मा (49kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपए होगा। डेल्टा (49kWh) की कीमत करीब 19.50 लाख रुपए होगा। जेटा (49kWh) की कीमत करीब 21 लाख रुपए होगा। जेटा (61kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 22.50 लाख रुपए होगा। वहीं, अल्फा (61kWh) की एक्स-शोरूम कीमत करीब 24 लाख रुपए होगी। सिर्फ जेटा को दोनों बैटरी पैक ऑप्शन में खरीद पाएंगे।

