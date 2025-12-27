अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, रेंज 500 km से ज्यादा; साथ में 5-स्टार सेफ्टी भी
मारुति सुजुकी आखिरकार भारत में अपनी इलेक्ट्रिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी अगले महीने यानी जनवरी, 2026 में अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara लॉन्च करेगी।
मारुति सुजुकी आखिरकार भारत में अपनी इलेक्ट्रिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी अगले महीने यानी जनवरी, 2026 में अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara लॉन्च करेगी। इसे Nexa डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। बता दें कि इसे ठीक एक साल पहले ऑटो एक्सपो नई दिल्ली में शोकेश किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) की एक्स-शोरूम कीमत 17 लाख रुपये से थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है। आइए जानते हैं ई विटारा के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
प्रोडक्शन गुजरात प्लांट में शुरू
दिलचस्प बात यह है कि भारत में लॉन्च से पहले ही e Vitara का मास प्रोडक्शन गुजरात प्लांट में शुरू हो चुका है। यहां बनी गाड़ियां Pipavav Port के जरिए कई इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी ने EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मारुति सुजुकी इस दशक के अंत तक देशभर में 1 लाख से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करने में योगदान देगी, जिससे चार्जिंग को लेकर ग्राहकों की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है।
500 किमी से ज्यादा रेंज
परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में भी e Vitara काफी दमदार बताई जा रही है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी 0 से 80 पर्सेंट तक करीब 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इसमें BYD से ली गई दो LFP बैटरी ऑप्शन मिलेंगे जिनमें 48.8 kWh और 61.1 kWh शामिल हैं। छोटा बैटरी पैक 144bhp जबकि बड़ा बैटरी ऑप्शन 174bhp की पावर के साथ आता है। दोनों वैरिएंट्स में टॉर्क आउटपुट 192.5Nm रखा गया है।
5-स्टार सेफ्टी से लैस है ईवी
फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ई विटारा Heartect-e इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड पावर सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, 7-एयरबैग्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS भी दिया गया है। मारुति e Vitara को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।
