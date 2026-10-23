गणेश चतुर्थी से दशहरा तक, इस कंपनी की कारों को खरीदने टूट पड़े ग्राहक; 2.70 लाख ऑर्डर पेंडिंग हुए
मारुति की कारों की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास पेंडिंग बुकिंग बढ़कर लगभग 2.70 लाख व्हीकल तक पहुंच गई है। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि ओणम से लेकर दिवाली तक के पूरे फेस्टिव सीजन में रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी।
मारुति सुजुकी के लिए फेस्टिव सीजन बेहद शानदार गुजर रहा है। कंपनी ने गणेश चतुर्थी से दशहरा के बीच 35% की फेस्टिव सीजन रिटेल ग्रोथ दर्ज की है। इसकी मुख्य वजह SUV की ज्यादा डिलीवरी और छोटी कारों की लगातार डिमांड का रहना रहा। इस दौरान कंपनी की SUV की रिटेल बिक्री दोगुनी हो गई है। कंपनी की पॉपुलर SUV खासकर विक्टोरिस और ब्रेजा की एबिविलिटी का बड़ा रोल रहा। इसी दौरान, छोटी कारों की रिटेल बिक्री में भी लगभग 16-17% की वृद्धि हुई, जो यह दिखाता है कि SUV सेगमेंट के अलावा अन्य कैटेगरी में भी डिमांड अच्छी बनी हुई है।
मारुति की कारों की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास पेंडिंग बुकिंग बढ़कर लगभग 2.70 लाख व्हीकल तक पहुंच गई है। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि ओणम से लेकर दिवाली तक के पूरे फेस्टिव सीजन में रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी। बता दें कि दीवाली 8 नवंबर की है। यानी अभी भी मारुति के पास करीब 16 दिन की सेल्स बाकी है।
मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी को विक्टोरिस और ब्रेजा की सप्लाई बढ़ने से फायदा हुआ, जिससे बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में मदद मिली। मारुति सुजुकी भारत के बेहद कॉम्पटेटिव SUV मार्केट में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है। हालांकि, कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान SUV की रिटेल बिक्री के सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं।
70,000 पेंडिंग बुकिंग बढ़ गईं
अक्टूबर 2026 के दौरान मारुति सुजुकी की पेंडिंग बुकिंग में काफी इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी के पास 2,00,000 ऑर्डर पेंडिंग थे, जो दशहरा के बाद बढ़कर 2,70,000 तक पहुंच गए। यानी कंपनी की पेंडिंग बुकिंग में 70,000 व्हीकल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी अक्टूबर की शुरुआत के मुकाबले ऑर्डर बैकलॉग में 35% की वृद्धि हुई है। बुकिंग की यह स्थिति आने वाले त्योहारी सीजन में मांग का एक अच्छा संकेत देती है। नवरात्रि 2026 में उनकी डिलीवरी नवरात्रि 2025 की तुलना में लगभग 98% रही।
दीवाली तक डबल-डिजिट ग्रोथ की उम्मीद
मारुति सुजुकी फेस्टिव सीजन में रिटेल डिमांड को लेकर पॉजीटिव है, जिसका मुख्य कारण कंपनी के पास मौजूद बड़ी संख्या में पेंडिंग बुकिंग हैं। कंपनी ओणम से लेकर दिवाली तक के पूरे सीजन में डबल-डिजिट रिटेल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि, लास्ट रिजल्ट काफी हद तक व्हीकल की उपलब्धता और पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करने की स्पीड पर डिपेंड करेगा। यह ग्रोथ SUV की बेहतर सप्लाई और अलग-अलग व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों के लगातार बने हुए इंटरेस्ट को भी दिखाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें