गणेश चतुर्थी से दशहरा तक, इस कंपनी की कारों को खरीदने टूट पड़े ग्राहक; 2.70 लाख ऑर्डर पेंडिंग हुए

मारुति की कारों की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास पेंडिंग बुकिंग बढ़कर लगभग 2.70 लाख व्हीकल तक पहुंच गई है। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि ओणम से लेकर दिवाली तक के पूरे फेस्टिव सीजन में रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी।

मारुति सुजुकी के लिए फेस्टिव सीजन बेहद शानदार गुजर रहा है। कंपनी ने गणेश चतुर्थी से दशहरा के बीच 35% की फेस्टिव सीजन रिटेल ग्रोथ दर्ज की है। इसकी मुख्य वजह SUV की ज्यादा डिलीवरी और छोटी कारों की लगातार डिमांड का रहना रहा। इस दौरान कंपनी की SUV की रिटेल बिक्री दोगुनी हो गई है। कंपनी की पॉपुलर SUV खासकर विक्टोरिस और ब्रेजा की एबिविलिटी का बड़ा रोल रहा। इसी दौरान, छोटी कारों की रिटेल बिक्री में भी लगभग 16-17% की वृद्धि हुई, जो यह दिखाता है कि SUV सेगमेंट के अलावा अन्य कैटेगरी में भी डिमांड अच्छी बनी हुई है।

मारुति की कारों की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास पेंडिंग बुकिंग बढ़कर लगभग 2.70 लाख व्हीकल तक पहुंच गई है। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि ओणम से लेकर दिवाली तक के पूरे फेस्टिव सीजन में रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी। बता दें कि दीवाली 8 नवंबर की है। यानी अभी भी मारुति के पास करीब 16 दिन की सेल्स बाकी है।

मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी को विक्टोरिस और ब्रेजा की सप्लाई बढ़ने से फायदा हुआ, जिससे बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में मदद मिली। मारुति सुजुकी भारत के बेहद कॉम्पटेटिव SUV मार्केट में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है। हालांकि, कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान SUV की रिटेल बिक्री के सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं।

70,000 पेंडिंग बुकिंग बढ़ गईं

अक्टूबर 2026 के दौरान मारुति सुजुकी की पेंडिंग बुकिंग में काफी इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी के पास 2,00,000 ऑर्डर पेंडिंग थे, जो दशहरा के बाद बढ़कर 2,70,000 तक पहुंच गए। यानी कंपनी की पेंडिंग बुकिंग में 70,000 व्हीकल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी अक्टूबर की शुरुआत के मुकाबले ऑर्डर बैकलॉग में 35% की वृद्धि हुई है। बुकिंग की यह स्थिति आने वाले त्योहारी सीजन में मांग का एक अच्छा संकेत देती है। नवरात्रि 2026 में उनकी डिलीवरी नवरात्रि 2025 की तुलना में लगभग 98% रही।