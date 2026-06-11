FY14 से मारुति का एक्सपोर्ट 4.5 गुना बढ़ा, आर सी भार्गव बोले- 'मोदी युग में हुए सुधार से मिली कामयाबी'

SIAM के आंकड़ों के अनुसार, टू-व्हीलर सेगमेंट में घरेलू बिक्री 2013-14 में 1,48,05,481 यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 2,17,05,974 यूनिट हो गई, जबकि इसी दौरान एक्सपोर्ट 20,83,938 यूनिट से दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 51,80,429 यूनिट हो गया।

मारुति सुजुकी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरअसल, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि कंपनी का कार एक्सपोर्ट 2013-14 में लगभग 1,00,000 यूनिट से बढ़कर 2025-26 में लगभग 4,50,000 यूनिट हो गया है। उन्होंने भारत की कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए सुधारों को दिया। भार्गव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई संदेश में ये बातें कहीं। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के चुने हुए प्रमुख रहने वाले नेता बने।

भारत कार बनाने वाले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश

अपने संदेश में भार्गव ने कहा, "2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस, रोजगार और वेल्थ क्रिएशन के महत्व को समझा गया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुधार, कानूनी बाधाओं को हटाना, टैक्स में सुधार, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कदमों ने भारत की कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने में मदद की। मारुति सुजुकी का कार एक्सपोर्ट 2013-14 में सालाना लगभग 1,00,000 यूनिट से बढ़कर 2025-26 में लगभग 4,50,000 यूनिट हो गया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बनाने वाला देश है। कारों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से रोजगार के कई मौके पैदा हुए हैं।"

भारत सप्लाई चेन की पसंदीदा डेस्टिनेशन बना

इंडस्ट्री के आंकड़े भी इस दौरान ऑटोमोटिव सेक्टर में बड़ी ग्रोथ दिखाते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 2013-14 में 25,03,685 यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 46,43,439 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 5,93,507 यूनिट से बढ़कर 9,05,200 यूनिट हो गया। भार्गव ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई। साथ ही, भारत चीन से बाहर जाने वाली सप्लाई चेन के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

गांवों में भी कारों की बिक्री में तेजी आई

ग्रामीण भारत में आए बदलावों पर बात करते हुए भार्गव ने कहा कि सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर, किसानों को मदद और वेलफेयर प्रोग्राम्स ने खुशहाली बढ़ाने में योगदान दिया है। उनके अनुसार, मारुति सुजुकी की ग्रामीण बिक्री का हिस्सा 2013-14 में 32% से बढ़कर 2025-26 में 52% हो गया। प्रधानमंत्री को भेजे अपने संदेश में भार्गव ने कहा, “पिछले 12 साल इस इंडस्ट्री के लिए बदलाव लाने वाले रहे हैं। आपकी लीडरशिप में मारुति सुजुकी भरोसे के साथ फ्यूचर की तरफ देख रही है।”