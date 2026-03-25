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ट्रेन में भर-भरकर ग्राहकों के पास पहुंच रहीं इस कंपनी की कारें, फिर भी डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही

Mar 25, 2026 02:34 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुज़ुकी ने बताया कि मानेसर इन-प्लांट रेलवे साइडिंग ने जून 2025 में संचालन शुरू होने के बाद से 1 लाख वाहन डिस्पैच की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित 16,800 मीट्रिक टन* CO2e उत्सर्जन टाला गया है। मानेसर रेलवे साइडिंग भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे सुविधा है।

ट्रेन में भर-भरकर ग्राहकों के पास पहुंच रहीं इस कंपनी की कारें, फिर भी डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही

मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने बताया कि मानेसर इन-प्लांट रेलवे साइडिंग ने जून 2025 में संचालन शुरू होने के बाद से 1 लाख वाहन डिस्पैच की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित 16,800 मीट्रिक टन* CO2e उत्सर्जन टाला गया है। मानेसर रेलवे साइडिंग भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे सुविधा है और ऑटो उद्योग तथा कंपनी के लिए गुजरात रेलवे साइडिंग के बाद दूसरी पीएम गतिशक्ति इन-प्लांट टर्मिनल है।

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साइडिंग से संचालन की शुरुआत होने के बाद यहां से कंपनी के गुरुग्राम और मानेसर प्लांट में निर्मित कई लोकप्रिय मारुति सुज़ुकी मॉडल जैसे ऑल्टो, वैगनआर, ब्रेजा, डिजायर, अर्टिगा, सेलेरियो, XL6, ईको, सुपर कैरी जैसे को 500 से अधिक रेक के माध्यम से डिस्पैच किया गया है। इस इन-प्लांट रेलवे साइडिंग के जरिए कंपनी एक समर्पित हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से 17 हब से 380 शहरों में सेवा प्रदान कर रही है।

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इस उपलब्धि पर मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिसाशी ताकेउचि ने कहा, "जून 2025 में माननीय यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने हमारे मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मात्र 9 महीनों के अंदर हमने इस साइडिंग के माध्यम से 100,000 गाड़ियो का डिस्पैच किया है। यह पहल वाहन डिस्पैच में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सड़क यातायात के दबाव को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। पूर्ण कैपेसिटी पर मानेसर साइडिंग में प्रति वर्ष 450,000 यूनिट्स तक डिस्पैच करने की क्षमता है।"

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उन्होंने आगे कहा, "CY 2025 में कंपनी ने रेलवे के माध्यम से 5.85 लाख से अधिक वाहनों का डिस्पैच कर एक रिकॉर्ड बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में हमारे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में रेल परिवहन का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, जो 2016 में 5.1% से बढ़कर 2025 में 26% हो गया है। आगे बढ़ते हुए हम FY 2030-31 तक रेल आधारित वाहन डिस्पैच को वर्तमान 26% से बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखते हैं, जो कि कुशल और सतत लॉजिस्टिक्स के निर्माण तथा भारत के नेट-जीरो लक्ष्य में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।"

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मारुति सुज़ुकी 2013 में AFTO लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी थी। FY2014-15 से अब तक मारुति सुज़ुकी रेल के माध्यम से 29.50 लाख से अधिक वाहनों का परिवहन कर चुकी है। कंपनी के ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रयास जलवायु कार्यवाही पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) नंबर 13 के अनुरूप हैं, जो एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए कंपनी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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