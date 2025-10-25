टियागो और कॉमेट EV का मार्केट खराब करने आ रही मारुति की ये इलेक्ट्रिक कार! 230Km होगी रेंज

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया आने वाले कुछ सालों में अपने पोर्टफोलियो में कई मॉडल जोड़ने वाली है। इसमें ज्यादातर नाम इलेक्ट्रिक मॉडल के होंग। हालांकि, कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार सभी को है। इसमें ई-विटारा के साथ कॉम्पैक्ट eWX भी शामिल है।

Sat, 25 Oct 2025 12:16 PM

मारुति सुजुकी इंडिया आने वाले कुछ सालों में अपने पोर्टफोलियो में कई मॉडल जोड़ने वाली है। इसमें ज्यादातर नाम इलेक्ट्रिक मॉडल के होंग। हालांकि, कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार सभी को है। इसमें ई-विटारा के साथ कॉम्पैक्ट eWX भी शामिल है। कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मारुति eWX कंपनी की अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार होगी। इसका मुकाबला, टाटा टियागो EV के साथ टाटा पंच EV और MG कॉमेट EV से होगा। कंपनी ने eWX इलेक्ट्रिक को पिछले महीने 2024 बैंकॉक मोटर शो में पेश किया गया था।

भारत में इसके डिजाइन पेटेंट को दायर किया है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले साल पेश किए गए मॉडल जैसा ही होगा। सुजुकी eWX को मारुति वैगनआर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी कहा जा रहा है। सुजुकी eWX मूल रूप से एक केई (Kei) कार होगी। यह 3,395 mm लंबी, 1,475 mm चौड़ी और 1,620 mm ऊंची होगी। फुल चार्ज पर सुजुकी eWX की रेंज 230Km तक होगी। सुजुकी eWX का प्रोफाइल बॉक्स मौजूदा वैगनआर के जैसा है। यह टोयोटा के 27PL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो ग्लोबल 40PL प्लेटफॉर्म का एक सस्ता वर्जन है।

इसका डिजाइन इसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इसमें लंबे विंडो ग्लास दिए हैं। जो इस कार का बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इसमें अट्रेक्टिव एलॉय व्हील भी दिए हैं। कार के चारों तरफ नियोन बैंड की कलर थीम दिखाई देती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो अंदर ग्रीन थीम मिलेगी। इसमें MG कॉमेट की तरह लंबी टच स्क्रीन मिलेगी। जो स्पीडोमीटर के साथ इन्फोटेनमेंट का काम भी करेगी। कार में पावर विंडो के स्विच नीचे की तरफ दिए हैं।