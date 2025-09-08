Maruti Suzuki eVitara electric SUV scored 4-stars in Euro NCAP crash test, check all details काफी सेफ निकली ये मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 4-स्टार रेटिंग; सिंगल चार्ज में 500km तक जाएगी, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Suzuki eVitara electric SUV scored 4-stars in Euro NCAP crash test, check all details

काफी सेफ निकली ये मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 4-स्टार रेटिंग; सिंगल चार्ज में 500km तक जाएगी

मेड-इन-इंडिया मारुति सुजुकी ई-विटारा (eVitara) इलेक्ट्रिक SUV ने यूरो NCAP (Euro NCAP) क्रैश टेस्ट में 4-स्टार हासिल किए हैं। इस SUV की रेंज 500km से ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 08:14 PM
काफी सेफ निकली ये मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV, क्रैश टेस्ट में मिली 4-स्टार रेटिंग; सिंगल चार्ज में 500km तक जाएगी

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा (eVitara) ने भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और जल्द ही यह भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है। इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई जा रही इस एसयूवी को हाल ही में यूरोप के यूरो-NCAP क्रैश टेस्ट में परखा गया, जहां इसने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4-स्टार रेटिंग हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत

क्रैश टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

फ्रंटल इम्पैक्ट (50 kmph) – SUV का शेल मजबूत रहा, A-पिलर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ।

50% ओवरलैप टेस्ट – कार के आधे हिस्से ने डिफॉर्मेबल बैरियर से टक्कर झेली।

फुल फ्रंटल क्रैश – पूरी कार ने रिगिड बैरियर को हिट किया, स्ट्रक्चर स्थिर रहा।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट – ड्राइवर डोर पर बैरियर हिट के बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला।

व्हिपलैश टेस्ट – एयरबैग समय पर खुले और सुरक्षा फीचर्स ने सही काम किया।

यूरो N-CAP (Euro NCAP) ने पैदल यात्रियों और मोटरसाइकिल चालकों की सुरक्षा से जुड़े टेस्ट भी किए, जिनमें ई-विटारा (eVitara) ने संतोषजनक स्कोर किया है।

स्कोर कार्ड

इसके स्कोर कार्ड की बात करें तो इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी (AOS) में 77% अंक हासिल किए हैं। इसके चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो इस कार ने इसमें 85% अंक हासिल किए हैं। पैदल यात्री सुरक्षा के लिए 79% अंक हासिल किए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ADAS मिलता है, जिसने 72% अंक हासिल किए हैं। अगर AOS में 80% स्कोर हो जाता, तो eVitara को 5-स्टार रेटिंग मिल सकती थी।

बैटरी और रेंज

मारुति ई-विटारा (Maruti eVitara) को HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें 49 kWh और 61 kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। इसके इंटरनेशनल वैरिएंट में 61 kWh का बैटरी पैक और AWD डुअल मोटर मिलता है। इसके इंडियन वैरिएंट में दोनों बैटरी पैक मिलते हैं, लेकिन AWD फीचर मिलने की संभावना कम है।

रेंज कितनी है?

मारुति ई-विटारा (eVitara) के रेंज की बात करें तो मारुति सुजुकी ने दावा किया है कि यह SUV 500km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है।

भारत लॉन्च और मुकाबला

मारुति ई-विटारा (Maruti eVitara) का प्रोडक्शन गुजरात प्लांट में चल रहा है और इसका भारतीय लॉन्च अगले कुछ महीनों में तय माना जा रहा है। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric), एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) और टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) से होगा।

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी एरीना (Arena) फ्लैगशिप SUV विक्टोरिस (Victoris) भी पेश की थी, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार स्कोर हासिल किया है।

मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत

मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki eVitara) भारतीय ग्राहकों के लिए एक किफायती, सुरक्षित और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV बनकर उभर सकती है। यूरो NCAP (Euro NCAP) में 4-स्टार की रेटिंग ने साबित कर दिया है कि यह EV न सिर्फ दमदार है, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी भरोसेमंद है।

