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विदेश में भी Maruti Suzuki का जलवा, 50 हजार से ज्यादा मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कारों को किया एक्सपोर्ट

By Kumar Prashant Singh
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मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारों को ग्लोबल मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगस्त 2025 से मारुति सुजुकी ने अब तक 50 हजार से ज्यादा मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कारों को एक्सपोर्ट कर दिया है।

Maruti Suzuki EV export crosses 50000 unit mark
50 हजार यूनिट के पार पहुंचा मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारों का एक्सपोर्ट
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मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की इलेक्ट्रिक कारों को ग्लोबल मार्केट में तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने अगस्त 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्सपोर्ट शुरू किया था। तब से अब तक मारुति सुजुकी 50 हजार से ज्यादा मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कारों को एक्सपोर्ट कर चुकी है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर अब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को करीब 50 देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। इनमें ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं।

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यूरोप बना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार

मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूरोप सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है। SIAM के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत से एक्सपोर्ट हुई इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों में उसकी हिस्सेदारी करीब 93% रही। इसी दौरान भारत से होने वाले टोटल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में भी कंपनी का शेयर 50% से ज्यादा रहा। फिलहाल मारुति सुजुकी भारत में बनी 16 कारों को करीब 120 देशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को बढ़ाने के साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है।

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गुजरात प्लांट में बन रही ई-विटारा

मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO Hisashi Takeuchi ने कंपनी के गुजरात के हंसलपुर प्लांट में ई-विटारा का प्रोडक्शन शुरू होने के उस खास मौके को याद किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी को 'मेक इन इंडिया' पहल का ब्रैंड एंबेसडर बताया था। कंपनी ने अप्रैल 2026 में जानकारी दी थी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उसने 4.47 लाख से ज्यादा गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया। यह FY2024-25 के मुकाबले 34% की बढ़ोतरी थी।

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हंसलपुर प्लांट की कैपेसिटी बढ़कर ऐनुअल 10 लाख व्हीकल

गुजरात के हंसलपुर वाले मारुति सुजुकी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 10 लाख व्हीकल हो गई है। कंपनी के मुताबिक, एक ही जगह पर इतनी कैपेसिटी हासिल करने वाला यह दुनिया का पहला सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इस प्लांट में अब तक 25,288.7 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। यह मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट बिजनेस का भी अहम केंद्र है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी के टोटल ओवरसीज शिपमेंट में इस प्लांट की हिस्सेदारी करीब आधी रही। इससे भारत में बनी गाड़ियों की ग्लोबल मार्केट में बढ़ती पकड़ का भी पता चलता है।

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फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का सभी को इंतजार

मारुति सुजुकी अपनी स्पोर्टी एसयूवी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस कर सकती है। लॉन्च से पहले इसके कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसमें ADAS लेवल 2 ऑफर करने वाली है। साथ ही यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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