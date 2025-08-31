मारुति का नया SUV धमाका: क्या Creta और Nexon को टक्कर मिलेगी?
मारुति एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। 3 सितंबर 2025 को मारुति अपने नए मिड-साइज SUV को लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति सुज़ुकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और अब कंपनी एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। 3 सितंबर 2025 को मारुति अपने नए मिड-साइज SUV को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे फिलहाल कोडनेम Y17 कहा जा रहा है और बाजार में इसका नाम मारुति सुजुकी एस्कूडो (Maruti Suzuki Escudo) रखा जा सकता है। हालांकि, लॉन्च पर नाम बदल भी सकता है। यह SUV मारुति की ब्रेजा (Brezza) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के बीच बैठेगी और कंपनी के Arena नेटवर्क का नया फ्लैगशिप मॉडल बनेगी।
कौन-कौन से मॉडलों से होगा मुकाबला?
मारुति Escudo का सीधा मुकाबला होगा:
Hyundai Creta – मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की बादशाह, फीचर्स और प्रीमियम फील के लिए मशहूर।
Tata Nexon – सेफ्टी और वैल्यू-फॉर-मनी के दम पर मार्केट में टॉप प्लेयर।
यानि Escudo को बाजार में उतरते ही दोनों मजबूत खिलाड़ियों से भिड़ना होगा।
फीचर्स जो बना सकते हैं गेम-चेंजर
इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक Escudo में ऐसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है जो अब तक मारुति की कारों में कम ही दिखे हैं:
Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम)
पावर्ड टेलगेट
Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम
9-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट)
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
पैनोरमिक सनरूफ
अगर ये सभी फीचर्स प्रोडक्शन वर्ज़न तक पहुँचते हैं, तो Escudo सीधे Creta जैसी फीचर-रिच SUV को टक्कर देगा।
इंजन और पावरट्रेन
मारुति Escudo में वही इंजन ऑप्शन मिलने की संभावना है जो Grand Vitara में मिलते हैं:
1.5-लीटर K15 पेट्रोल इंजन (CNG वेरिएंट भी आ सकता है, जिसमें अंडरबॉडी CNG किट होगी – यानि ज्यादा बूट स्पेस)।
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन (Toyota से सोर्स किया गया), 150 bhp पावर और 263 Nm टॉर्क, e-CVT गियरबॉक्स के साथ।
4WD ऑप्शन भी आ सकता है, जिससे यह Nexon और Creta पर बढ़त बना सकता है।
कीमत और पोज़िशनिंग
शुरुआती कीमत: ₹9–10 लाख (एक्स-शोरूम)
टॉप वेरिएंट: ₹18–19 लाख तक
अगर मारुति इसे आक्रामक कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह Creta और Nexon दोनों को कड़ी चुनौती दे सकती है।
क्या सच में Creta और Nexon को हिला पाएगी Escudo?
Hyundai Creta – प्रीमियम फीचर्स और ब्रांड वैल्यू के दम पर सेगमेंट की लीडर।
Tata Nexon – सेफ्टी रेटिंग्स, स्टाइल और वेरिएंट की रेंज में नंबर वन।
Maruti Escudo – भरोसेमंद नेटवर्क, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और किफायती कीमत पर बड़ा दांव।
यानि, अगर Escudo कीमत और फीचर्स के बीच सही बैलेंस बना लेती है, तो यह सेगमेंट में नई हलचल मचाने में कामयाब हो सकती है।
👉 नतीजा: 3 सितंबर को सबकी नज़रें मारुति पर होंगी। क्या Escudo सच में गेम-चेंजर साबित होगी या फिर Creta और Nexon का दबदबा बरकरार रहेगा — इसका जवाब लॉन्च के बाद ही मिलेगा।
