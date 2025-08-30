maruti suzuki escudo including these 6 cool cars are going to be launched in september 2025 बैंक जाकर निकाल लीजिए पैसा! अगले महीने लॉन्च होने जा रहीं ये 6 धांसू कार; जानिए पूरी डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
बैंक जाकर निकाल लीजिए पैसा! अगले महीने लॉन्च होने जा रहीं ये 6 धांसू कार; जानिए पूरी डिटेल्स

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सितंबर, 2025 बेहद खास रहने वाला है। दरअसल, दिवाली से पहले का यह समय कार खरीदने के लिहाज से शुभ माना जाता है। इसी वजह से कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए नए मॉडल पेश करती हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 04:35 PM
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सितंबर, 2025 बेहद खास रहने वाला है। दरअसल, दिवाली से पहले का यह समय कार खरीदने के लिहाज से शुभ माना जाता है। इसी वजह से कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए नए मॉडल पेश करती हैं। इस साल भी कई दिग्गज ब्रांड्स भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रहे हैं। इनमें वियतनाम की ईवी कंपनी Vinfast की VF6 और VF7, मारुति की नई मिड-साइज एसयूवी एस्कुडो, महिंद्रा की थार फेसलिफ्ट, सिट्रोएन की Basalt X और वोल्वो की EX30 EV शामिल हैं।

विनफास्ट VF6 और VF7

वियतनाम की ईवी कंपनी Vinfast 6 सितंबर से भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी बिक्री की शुरुआत करेगी। इस मौके पर कंपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी VF6 और VF7 लॉन्च करेगी। VF6 में 59.6 kWh बैटरी दी गई है जो 480 किमी की रेंज देती है। वहीं VF7, में 70.8 kWh बैटरी दी गई है जिसकी रेंज 450 किमी है। दोनों मॉडल्स का प्रोडक्शन तमिलनाडु के तूतीकोरिन प्लांट में होगा।

Maruti Escudo SUV

मारुति सुजुकी 3 सितंबर को अपनी नई मिडसाइज SUV पेश करेगी। इसे Escudo नाम दिया जा सकता है। यह ग्रैंड विटारा से बड़ी होगी और उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा। कंपनी इसे अपने Arena डीलरशिप नेटवर्क से बेचेगी और इसकी शुरुआती कीमत करीब 10 लाख (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है।

Mahindra Thar Facelift

महिंद्रा अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड एसयूवी Thar (3-डोर) का फेसलिफ्ट वर्जन सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च करेगी। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अपडेटेड मॉडल में नए एक्सटीरियर अपडेट्स और 10.25 इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। हालांकि, इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा।

Citroen Basalt X

सिट्रोएन इंडिया ने 22 अगस्त से नई Basalt X की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इसे 21,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है। मिड-सितंबर में लॉन्च होने वाली इस कार में नए कलर स्कीम और एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे। हालांकि, इसमें वही 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन रहेगा, जिसे मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा।

Volvo EX30

सितंबर 2025 में भारत आने वाली सबसे खास ईवी में से एक Volvo EX30 होगी। इसे कंपनी अब तक का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक मॉडल बता रही है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी। इसमें 69 kWh बैटरी पैक दिया गया है जिसकी रेंज 480 किमी (WLTP) है। साथ ही, 150 kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी महज 25 मिनट में फुल चार्ज हो सकती है। कंपनी इसके इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर 8 साल की वारंटी भी दे रही है।

(फोटो क्रेडिट- HT AUTO)

Maruti Suzuki Car Mahindra Electric Car अन्य..

